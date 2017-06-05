Ülkemize bu acıyı yaşatmaya çalışanlara tek tek hesabını soracağız

Hangi şempanzeliği mahkemelerde yaparlarsa yapsınlar, hangi maymunluğu oralarda gerçekleştirirlerse gerçekleştirsinler, hangi yalanları şahsiyetsiz ve onursuz şekilde orada ifade etmeye çalışırlarsa çalışsınlar, akıbetlerinden kurtulamayacaklar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenlerin yakınlarına seslenerek, "Hiç endişe etmeyin. Ülkemize bu acıyı yaşatmaya çalışanlara tek tek hesabını soracağız. Hangi şempanzeliği mahkemelerde yaparlarsa yapsınlar, hangi maymunluğu oralarda gerçekleştirirlerse gerçekleştirsinler, hangi yalanları şahsiyetsiz ve onursuz şekilde orada ifade etmeye çalışırlarsa çalışsınlar, akıbetlerinden kurtulamayacaklar." dedi.



İçişleri Bakanı Soylu ve eşi Hamdiye Soylu, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sinan Coşkun, gazi ve şehit aileleri ile Kahramankazan Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftarda bir araya geldi.



Soylu, buradaki konuşmasında, 15 Temmuz darbe girişimine karşı koymaya çalışırken kimilerinin şehit kimilerinin gazi olduğunu, devletin görevlendirmediği bu insanların yarına dair umut taşıdığını belirtti.



Darbe girişimi gecesi, "vatanım, memleketim" diye sokağa inen herkesin Cenab-ı Hakk'ın rahmet pınarından nasibini aldığını, milletin, inandığı değerler uğruna çıplak elleriyle zalimlerin karşısına dikildiğini ifade eden Soylu, "15 Temmuz basit bir darbe kalkışması değildi. 15 Temmuz'u ve sonrası gelişen hadiseleri hepimiz iyi takip ettik, iyi okuduk. Kimin kiminle iş tuttuğunu, kimin kiminle iş birliği içerisinde olduğunu hep beraber gördük." diye konuştu.



Soylu, hain darbe girişiminin bastırılmasının ardından Batı dünyasının şok yaşadığını, darbe girişimi öncesinde Kandil'den PKK elemanlarına verilen eylemsizlik talimatını itiraf eden itirafçıyı anımsattı.



"Darbenin ele başı meczup"u teslim etmemek için oyalama taktiklerinin bulunduğunu kaydeden Soylu, 15 Temmuz sonrasında birtakım küresel güçlerin son bir umutla döviz operasyonları gerçekleştirdiklerini bildirdi.



"O gün atılan her adımda akıl, feraset ve dayanışma vardı"



15 Temmuz darbe girişimi sonrası tırmandırılmaya çalışılan terör hadiselerine işaret eden Bakan Soylu, "Birilerinin 'kontrollü darbe' diyerek milletimizin ortaya koyduğu iradeyi, kahramanlığı ve bu topraklara asaletiyle sahip çıkmayı nasıl itibarsızlaştırmaya çalıştığını hep beraber hatırlıyoruz. Bunların hiçbirisi tesadüfi gelişmeler değildir. Tablo açıktır ve nettir. Karşımızda, benim güzel ülkemin elini geleceğe uzatmasına, bağımsız şekilde durmasına karşı mücadele eden büyük bir cephe vardı." diye konuştu.



Soylu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi milletin tokatını yiyen bu cephenin referandum sürecinde bir araya geldiğini vurgulayarak, o gece bir kahramanlık destanı yazıldığını, o gün atılan her adımda akıl, feraset ve dayanışma olduğunu belirtti.



Bakan Soylu, davetlilere şöyle seslendi:



"Hiç endişe etmeyin. Ülkemize bu acıyı yaşatmaya çalışanlara tek tek hesabını soracağız. Hangi şempanzeliği mahkemelerde yaparlarsa yapsınlar, hangi maymunluğu oralarda gerçekleştirirlerse gerçekleştirsinler, hangi yalanları şahsiyetsiz ve onursuz şekilde orada ifade etmeye çalışırlarsa çalışsınlar, akıbetlerinden kurtulamayacaklar.



Biz bu toprakları bedava birilerinden almış değiliz. Yıllarca bu millet bu toprakları canı uğruna, kanı pahasına savunmaktadır, korumaktadır ve kollamaktadır. Şunu açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum, o Pensilvanya'daki meczup dahil, bu milletin ahı da şehitlerimizin kanı da yerde kalmayacak."



Bakan Soylu, ne kadar hainlik yapılsa da terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ bir araya getirilse de Türkiye'nin dünyanın 10 büyük devletinden biri olacağını vurguladı.