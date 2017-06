Çalışanlarımızın kazanılmış hakkına halel gelmesine izin vermeyiz

Başbakan Yıldırım, kıdem tazminatı tartışmalarına ilişkin, "Çalışanlarımızın hiçbirinin kazanılmış hakkına halel gelmesine izin vermeyiz; buna kıdem tazminatı da dahil." dedi.

AK Parti Grup Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM grup toplantısında gündemi değerlendirdi.



Yıldırım, Türkiye'nin, barış ve kardeşlik esasına dayalı, dostlukları güçlendiren, düşmanlıkları azaltan bir dış politika sürdürdüğünü söyledi.



"KATAR'A YÖNELİK GELİŞMELERİ ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUZ"



Dünya üzerinde Ortadoğuyu en iyi bilen, en iyi analiz eden, bölgede ne olup bittiğini en iyi gözlemleyen ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:



"Bölgedeki bütün unsurlarla sürekli iletişim kanallarını açık tutan, barışın imkanlarını zorlayan ülke de Türkiye'dir. Bizi bölgeye sırtımızı dönüp, olup biteni görmemek yangını uzaktan seyretmek gibi bir lüksümüz yoktur. Suriye, Irak, Yemen, Libya krizleri bitmeden önümüzde Körfez'de yeni bir kriz meydana çıktı. Körfez İşbirliği Konseyinin bazı ülkeleri, Katar ile diplomatik ilişkilerini kesme ve bu ülkeye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı. Bu gelişmeyi Türkiye olarak üzüntüyle karşılıyoruz. Bölgemizin barış ve istikrara ihtiyacı olduğu dönemde stratejik işbirliğimiz olan Körfez İşbirliği Konseyi Ülkelerinin kendi aralarında yaşanan sorunlara diyalogla, sükunetle çözüm üretmelerini temenni ediyoruz. Bu meselenin çözümü için Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, hükümetimiz, ilgili ülkeler nezdinde ve diğer ülkeler nezdinde diplomatik temasları başlatmış bulunuyoruz. Hükümet olarak her seviyede çalışmalarımızı sürdürüyoruz."



"İLİŞKİLER ASILSIZ HABERLER YÜZÜNDEN YARA ALMAMALI"



Yıldırım, beklenti ve arzularının bu ülkelerin aralarındaki meseleyi müzakere ve iletişim yoluyla tatlıya bağlamaları olduğunu aktardı.



Bölgede yaşanan terör olaylarının arzu edilen birlik ve beraberlik ruhunu her gün daha da gerekli hale getirdiğini vurgulayan Yıldırım, "Yaşadığımız toprakların bizleri birbirimize kardeş kılan değerlerini unutmamamız icap ediyor. Mübarek ramazan ayına yakışan dostane bir diyalogun geliştirilmesi için Türkiye olarak aktif tutumumuzu sürdürmeye devam edeceğiz Devletler arası ilişkiler asılsız haberler yüzünden yara almamalıdır." dedi.



"GEREKEN KARŞILIK VERİLECEKTİR"



Yıldırım, Rakka operasyonu sonrası ortaya çıkan durumu yakından izleyeceklerini ve gerekli tedbirleri alacaklarını belirtti.



Türkiye olarak Cerablus'ta, Rai'de, El Bab'ta yürütülen mücadelenin bölgenin istikrarı ve barışı için ne kadar isabetli olduğunun görüldüğünü anlatan Yıldırım, "Ülkemiz için tehdit oluşturan hiçbir duruma müsaade etmeyeceğiz. Rakka'da ya da o bölgede herhangi bir noktada güvenliğimizi tehdit eden bir durumla karşılaşırsak, gereken cevabı anında veririz." diye konuştu.



KIDEM TAZMİNATI TARTIŞMALARI



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, kıdem tazminatına ilişkin sözlerini değerlendiren Yıldırım, çalışma hayatının iyileştirilmesi için her türlü tedbiri alan iktidarın, AK Parti iktidarı olduğunun altını çizdi.



Binali Yıldırım, "Gerek kıdem tazminatı, gerek çalışma hayatıyla ilgili alacağımız tüm kararları olgunlaştırmadan önce mutlaka sosyal taraflarla bir araya geleceğiz ve onlarla uzlaşma, ortak nokta bulma yolunu sonuna kadar sürdüreceğiz. Çalışanlarımızın hiçbirinin kazanılmış hakkına halel gelmesine izin vermeyiz. Buna kıdem tazminatı da dahil." dedi.



"ZEYTİNCİLİĞE ÖNEM VERMEK LAFLA DEĞİL"



Türkiye'nin zeytin üretiminde dünya ikincisi olduğuna işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu:



"AK Parti iktidarı döneminde, zeytin ağacı sayısı 100 milyondan 172 milyona çıktı, Türkiye zeytin üretiminde dünya ikincisi oldu. İşte zeytinciliğe önem vermek lafla değil, icraatlarla ortaya çıkıyor."



"ALMANYA NASIL İSTERLERSE YAPSIN"



Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından, Meclisten ayrılırken gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.



Almanya'nın İncirlik Üssü'nden ayrılma kararının sorulması üzerine Yıldırım, "Herhangi bir karar yok bizim tarafımızdan alınan, nasıl isterlerse yapsınlar." değerlendirmesinde bulundu.