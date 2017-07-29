Ülke genelinde motosiklet denetimi

Emniyet ve jandarma birimlerinden 24 bin 661 personelin katılımıyla ülke genelinde motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uygulamanın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı doğrultusunda ve Asayiş Dairesi ile Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanlıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtildi.



Genel asayiş, trafik ve kamu düzeninin sağlanmasını amaçlayan uygulama, 4 bin 145 noktada sabah 08.00'de başladı. Geç saatlere kadar sürmesi planlanan uygulamaya 11 bin 211'i polis, 13 bin 450'si jandarma olmak üzere 24 bin 661 personel katılıyor.



Kusurlu bulunan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.