Ülke çok kötü karıştı: Fransa Büyükelçiliği açıkladı saldırı altındayız
Afrika ülkesinin başkenti Ouagadougou'da patlayan bombaların ardından silah sesleri duyuluyor. Fransa Büyükelçisi, elçilik binasının saldırı altında olduğunu açıkladı.
Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou terör saldırısına hedef oldu.
Patlayan bombanın ardından başkentteki Fransa Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı düzenlendi. Görgü tanıkları, saldırganların maske taktığını bildiriyor.
Fransa Büyükelçiliği, yaptığı resmi açıklamayla saldırı altında olduklarını doğruladı.