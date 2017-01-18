Ekonomiye yılda 1,3 milyar lira kazandıracak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Toplam maliyeti 1 milyar avro olan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) ile sadece elektrik enerjisi üretiminden ülke ekonomisine yılda 1,3 milyar lira katkı sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) vizyon projesi olan Ilısu Barajı ve HES'te çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.



Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu barajlar kategorisinde gövde hacmi ve kret uzunluğu bakımından dünyanın en büyük barajı olan Ilısu Barajı’nda memba ve mansap parapet beton imalatları ve kül dolgu imalatlarına devam ediliyor. Temelden 135 metre yükseklikte inşa edilen Ilısu Barajı ve HES ile yılda ortalama 4,12 milyar kilovatsaat enerji üretilecek. GAP’ın can damarı olan Ilısu Barajı aynı zamanda Cizre Barajı'nın da yapımına imkan sağlayacak. Böylece iki baraj tamamlandığında 1 milyon 200 bin dekar arazi sulamaya açılabilecek.



TOPLAM 6 ÜNİTE



Projenin enerji su alma yapısı beton imalatında yüzde 87 fiziki gerçekleşme sağlanırken dolusavak eşik yapısında kapak montaj işlerine başlanıldı ve dolusavak ünitesinde yüzde 98’lik fiziki gerçekleştirme sağlandı. Toplam 6 üniteden oluşan santral binasında ünite 1 ile ünite 5 arasındaki jeneratör katı imalatları tamamlandı, elektromekanik işler devam ediyor. Şalt sahasına ait kazılar da tamamlanarak şalt sahası beton imalatları yüzde 85 seviyesine getirildi.



"BÖLGE ADETA ŞAHLANACAK



Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Ilısu Barajı ve HES projesinin, GAP'ın iki ayağından birini oluşturduğuna dikkati çekerek, "Bu proje ülkemizin vizyon projesidir. Toplam maliyeti 1 milyar avro olan Ilısu Barajı ve HES ile sadece elektrik enerjisi üretiminden ülke ekonomisine yılda 1,3 milyar lira katkı sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.



Projenin tamamlanmasıyla bölgenin adeta şahlanacağını belirten Eroğlu, şunları kaydetti:



"Ilısu Barajı sulama ve enerji alanında ülke ekonomisine sağlayacağı katkı ile birlikte bölge insanımızın refah düzeyini de yükseltecek. Proje bölgedeki işsizlik probleminin azalması yönünde önemli katkılar sağlayacak. Tamamlandığında 4 bin kişiye istihdam alanı sağlayarak aileleri ile 28 bin kişiye geçim kaynağı olacak."