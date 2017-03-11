Ulaşım hizmeti yüzleri güldürdü

Türkiye'de son üç yıldır en fazla memnuniyet duyulan kamu hizmeti "ulaşım" oldu.

Türkiye'de vatandaşların ulaşım alanında sağlanan hizmetlerden duyduğu memnuniyet, kamu hizmetleri alanında yüzde 78,4 ile 2016 yılında da zirvedeki yerini korudu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2016 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırmasına göre, mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2015'te yüzde 56,6 iken 2016'da yüzde 61,3 olarak kayıtlara geçti. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise söz konusu dönemde yüzde 11,4’ten yüzde 10,4’e geriledi.



Kamu hizmetlerinden genel memnuniyet düzeylerine bakıldığında ise geçen yıl, en yüksek memnuniyet oranı yüzde 78,4 ile ulaştırma hizmetlerinde görüldü. Bunu sırasıyla yüzde 75,7 ile asayiş, yüzde 75,4 ile sağlık, yüzde 67,9 ile Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetleri, yüzde 65,1 ile eğitim ve yüzde 57,9 ile adli hizmetler izledi.



2014'te yüzde 71,8 ile kamu hizmetleri alanında birinci sıraya yerleşen bireylerin "ulaşım hizmetleri"nden memnuniyeti, 2015'te yüzde 74'e yükselmişti. Vatandaşların bu alandaki hizmetlerden memnuniyeti 2016'da da yüzde 78,4'e yükselerek, zirvedeki yerini korudu.