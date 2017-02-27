ULAK için ilk siparişler verildi

Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK için Turkcell, Vodafone Türkiye ve Türk Telekom ile ilk satış sözleşmesi imzalandı.

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Dünya Mobil Kongresi'nde konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, ULAK'ın Bakanlığın desteği Savunma Sanayi Müsteşarlığı koordinasyonunda Aselsan, Netaş ve Argela tarafından geliştirilen milli ve yerli imkanlarla Türk mühendisleri tarafından geliştirildiğini söyledi.



ULAK Projesi ile güvenli haberleşme altyapılarının milli imkanlarla kurulması ve ileri teknoloji ürün geliştirme yeteneğinin kazanılarak Türkiye'nin bu teknolojilerde söz sahibi ülkeler arasında yer almasının hedeflendiğini dile getiren Aka, mobil haberleşme radyo erişim şebekesindeki dışa bağımlılığın ve cari açığın azaltılmasının bu projenin diğer önemli hedefleri arasında yer aldığını bildirdi.



Söz konusu baz istasyonunun gelinen aşama itibarıyla operatörler tarafından işletilen ticari şebekelerde kullanılabilecek seviyeye getirildiğini anlatan Aka, "Tasarım ve geliştirme faaliyetleri tamamen milli imkanlarla yapılmış olan ULAK, Evrensel Hizmet Kanunu çerçevesinde kurulan mobil haberleşme altyapısının güncellenmesi ve yaygınlaştırılması işi kapsamında kullanılacak." diye konuştu.



Aka, söz konusu baz istasyonlarının kurulum, bakım ve onarım işlerinde yerli olanakların en üst seviyede kullanılmasının ilave katma değer sağlayacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"ULAK Projesi ile 4,5G baz istasyonlarının geliştirilmesi ve üretilmesiyle başlayan çalışmaların ilerleyen süreçte aşama aşama ilerletilerek mobil haberleşme alanında ihtiyaç duyulan tüm altyapı teknolojisinin yerli ve milli imkanlarla üretilmesine doğru genişletilmesi öngörülmektedir. Bakanlık olarak yerli ve milli imkanlarla üretilen her ürünün arkasında olacağız ve destek vereceğiz. Amacımız markalar yaratarak uluslararası pazarlarda söz sahibi ülke olmaktır."



"OPERATÖRLERİMİZ 250'ŞER ADET SİPARİŞ VERİYOR"



Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Davut Kavranoğlu da 4,5G ihalesi yapılırken yerli ürün şartının konulduğunu anımsatarak, bu nedenle imza töreninin önemli olduğunu vurguladı.



Teknolojiye para harcayan konumdan çıkıp, yerli yüksek teknolojinin geliştirilerek üretildiği hale gelmeyi hedeflediklerini anımsatan Kavranoğlu, "Bu açısından ULAK Projesinin mutlaka desteklenmesi lazım. Operatörlerimiz 250'şer tane sipariş veriyor. İnşallah bu binlerce olacaktır." dedi.



Kavranoğlu, bunun sadece ULAK ile kalınmaması gerektiğini bu alanda bir ekosistem oluşturulması gerektiğine dikkati çekti.



"PROJE, 5G VİZYONUNUN TEMEL TAŞI OLACAK"



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yerli üretim konusunda ciddi adımlar atılması yönünde hedef belirlediklerini bildirdi. Sayan, ULAK'ın 5G vizyonunun temel taşı olacağını söyledi.



Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfenkçi de ULAK'ın kısa sürede şirketleşme modelini tamamlayarak profesyonel olarak pazarlanacağını ifade ederek, Türkiye'de iletişim teknolojilerinde çığır açacak bir hamleyi burada başlatmış olacaklarını kaydetti.



Konuşmaların ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Aka, BTK Başkanı Sayan, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Murat Şeker, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, SSM Müsteşar Yardımcısı Tüfenkçi, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel tarafından satış sözleşmesi imzalandı.