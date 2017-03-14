Ukrayna'ya kimlikle seyahat dönemi

Türkiye ile Ukrayna arasında seyahat ve eğitim alanını kapsayan mutabakat zaptı ve anlaşma imzalandı.

Başbakan Binali Yıldırım ile Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman, Çankaya Köşkü'nde düzenledikleri ortak basın toplantısı öncesi, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı.



Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Samsar ile Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha, Başbakan Yıldırım ve Ukrayna Başbakanı Groysman huzurunda, iki ülke vatandaşlarının kimlik kartıyla seyahatine imkan veren anlaşmaya imza attı.



Törende, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Vatandaşların Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair Anlaşma, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Mehmet Samsar ile Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha tarafından imza altına alındı.



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç ile Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanı Lilia Hrynevych, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında Mutabakat Zaptı'na imza attı.