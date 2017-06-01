Ukrayna'dan Türkiye'ye kimlik kartıyla seyahat başladı

Türkiye ile Ukrayna arasında iki ülke vatandaşlarının sadece kimlik kartıyla karşılıklı ziyaret yapmasına imkan tanıyan anlaşmanın imzalanmasının ardından, Ukraynalı kafileyi taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Pegasus'un PC1723 sayılı Kiev-Ankara uçağının inişinin ardından düzenlenen törende konuşan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, 14 Mart'ta imzalanan anlaşmanın bugün yürürlüğe girdiğini ve kimlik kartıyla Türkiye'ye seyahatin başlaması sebebiyle mutlu olduğunu vurguladı.



Bu seferin tarihi bir nitelik taşıdığını ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ispatladığını belirten Sybiha, "Geçen sene Ukrayna'dan Türkiye'ye bir milyondan fazla turist geldi. Türkiye'den Ukrayna'ya ise 200 binden fazla turist gitti. Bu anlaşma vesilesiyle bu sene bu sayılarda yüzde 30 oranında artış bekliyoruz." dedi.



Bu olayın iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın ispatı olduğunu ve bu seferle de stratejik ortaklığın gelişiminin test edilmiş olduğunu anlatan Sybiha, bu anlaşmanın iki ülke idaresi tarafından çok kısa süre içerisinde imzalandığını hatırlattı. Büyükelçi Sybiha, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İki taraf da bu anlaşmadan kazanacak. Özellikle de iki ülke arasındaki ticaret hacmi yüzde 25 oranında arttı. Bu anlaşma sayesinde çok güzel ilerlemeler yaşanacak. İki ülke başkenti arasındaki doğrudan uçuşlar tabii ki iki ülke arasındaki gelişmeye katkı sağlar. Ukrayna-Türkiye arasında 180'den fazla uçuş gerçekleşiyor ve biz elimizden geleni yaparak bunun artmasını sağlayacağız."



UKRAYNALILAR, TÜRKİYE'YE HEM ALIŞVERİŞ HEM TİCARET HEM DE TATİL İÇİN GELMEYİ SEVİYORLAR



Kimlik kartıyla Türkiye'ye gelen ilk kafilede yer alan Ukraynalı gazeteci Olga Vdovenko da vatandaşlarının Türkiye'ye ve Türklerin de Ukrayna'ya sadece kimlikle gelmesi nedeniyle çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Türkiye'ye kimlik kartıyla gelen bu ilk kafilede olmaktan dolayı çok mutluyum." ifadesini kullandı. Türkiye'ye daha önce de geldiğini belirten Vdovenko, Ukraynalıların Türkiye'ye hem alışveriş hem ticaret hem de tatil için gelmeyi sevdiğini dile getirdi.



Türk turistler ile işadamlarını da Ukrayna'ya beklediklerinin altını çizen Vdovenko, gelecek ziyaretçiler için Türkçe olarak, "Türkler de Ukrayna'ya hoş geldi." ifadesini kullandı.



Vdovenko, kimlik kartı ile hiçbir sorun yaşamadan kontrolden geçtiklerini söyledi.



Ankara'da 14 Mart'ta imzalanan ve iki ülke vatandaşlarının karşılıklı kısa süreli seyahatlerinin kolaylaştırılmasını teşvik etmeyi amaçlayan anlaşmaya göre, Türk ve Ukrayna vatandaşları seyahatlerinde 180 gün içinde toplamda 90 günü aşmamak kaydıyla taraf ülkeye girip çıkabilecek, bu ülkeden transit geçebilecek.



Geçen yıl Bakanlar Kurulu, Ukrayna vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları seyahatlerinde 60 gün olan vizesiz kalış süresinin 90 güne çıkarılmasını kararlaştırmıştı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da şubat ayında Ukrayna'ya yaptığı ziyarette, iki ülkenin sadece kimlik kartıyla seyahat için mutabakata vardığını açıklamıştı.