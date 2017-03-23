Ukrayna'da eski Rus milletvekili öldürüldü

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'nın eski milletvekili Voronenkov, Kiev'in merkezindeki bir otele girerken uğradığı silahlı saldırıda öldü.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma eski milletvekili Denis Voronenkov, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.



Kiev polisinden yapılan açıklamaya göre, Voronenkov ve beraberindekiler şehir merkezindeki bir otele giriş yaparken üzerlerine ateş açıldı. Silahlı saldırıda eski Rus milletvekili Voronenkov'un yaşamını yitirdiğini belirten polis, saldırıda Voronenkov'un koruması ve saldırganın yaralandığını söyledi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.



Savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.



Ukrayna basınında yer alan haberlerde ise saldırının arkasında Rus istihbaratının olabileceği iddia edildi.



Rusya'da hakkında dolandırıcılıktan dava açılan Voronenkov, geçen yıl kasım ayında Ukrayna'ya iltica etmişti. Rus vatandaşlığını reddeden Voronenkov, Ukrayna vatandaşlığına geçmişti.



Rusya, 27 Şubat'ta büyük çaplı dolandırıcılık suçlamasıyla Voronenkov hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarılmıştı.



Voronenkov, Ukrayna Başsavcılığına görevinden azledilen Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç aleyhinde ifade vermişti.