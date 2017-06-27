Ukrayna’da araç infilak etti

Araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in merkezinde bir aracın infilak etmesi sonucu araçtaki bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Kiev Ulusal Polis Merkezinden yapılan açıklamada, Kiev şehir merkezinde bulunan Solomenska ve Alekseeyvska caddelerinin kesiştiği kavşakta bir otomobilde patlama meydana geldiği belirtildi.



Ukrayna İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Artem Şevçenko, patlama sonucu araçta bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu bir askeri personelin öldüğünü açıkladı.



Olay yeri ekiplerinin patlamanın nedenini araştırdıkları kaydedildi.



