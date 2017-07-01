Ukrayna-Türkiye maçı için güvenlik önlemleri

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için oynanacak Ukrayna-Türkiye maç biletlerinin, güvenlik gerekçesiyle kimlik kartı kontrolüyle satılmasının planlandığı bildirildi.

İnterfax-Ukrayna haber ajansına göre Ukrayna Futbol Federasyonu basın merkezinden yapılan açıklamada, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda yer alan A Milli Futbol Takımı ile Ukrayna’nın, 2 Eylül’de Harkov şehrinde karşı karşıya geleceği maç öncesi güvenlik önlemleri için bazı çalışmaların yapıldığı duyuruldu.



Ukrayna Taraftarlar Birliği Başkanı Aleksandr Gluşçenko, Ukrayna-Türkiye maç biletlerinin kimlik kontrolüyle satılması ve stadyum girişinde kimlikle bilet kontrolü yapılması yönünde planlama yapıldığını belirtti.



Gluşçenko, bilet kontrolünün sadece pasaport ve kimlik kartıyla değil, askeri, öğrenci kimlik kartı ve ehliyetle de yapılabileceğini kaydetti.



Söz konusu uygulamanın sadece Ukrayna-Türkiye maçına yönelik olduğuna dikkati çeken Gluşçenko, Harkov şehrinin Rusya sınırına 40 km mesafede olması nedeniyle stadyumda provokasyon riskinin bulunduğunu ifade etti.



Gluşçenko, "Türkiye uluslararası alanda bizim önemli partnerimiz. Mesele, bizim vatandaşlarımızın ve Türk taraftarlarının güvenliğidir. Bu yüzden Ukrayna sükuneti ve düzeni sağlamak için bütün tedbirleri almak zorundadır." dedi.



Geçen yıl Kiev’de yapılan Dinamo Kiev-Beşiktaş maçındaki gibi Türk taraftarların ne kadar bilet istiyorsa o kadar bilet satın alamayacağını da aktaran Gluşçenko, "Bu defa misafirlerimiz sadece kendilerine ayrılan misafir bölümünden bilet alabilecek ve biletleri de sadece Türkiye Futbol Federasyonu üzerinden temin edebilecekler. Ukrayna’da hiç bir Türk taraftarı bu maç için bilet satın alamayacak.” ifadelerini kullandı.



Bu projenin henüz onaylanmadığını vurgulayan Gluşçenko, Harkov Valiliği, İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Güvenlik Servisi ve Devlet Olağanüstü Haller Servisi’nin de onayının beklendiğinin altını çizdi.