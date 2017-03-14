Ukrayna Başbakanı Groysman Meclis'te

TBMM Başkanı Kahraman, Ukrayna Başbakanı Groysman'ı kabul etti.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye ve Ukrayna dostluğunun çok eski yıllara dayandığını belirterek, "Dostluğumuzun daha nice seneler sürmesini temenni ediyoruz." dedi.



İsmail Kahraman, Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman ve beraberindeki heyeti kabul etti.



Kahraman, Groysman'ı Türkiye'de ağırlamaktan ve görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Türkiye ve Ukrayna dostluğunun çok eski yıllara dayandığını belirten Kahraman, iki ülkenin diplomatik ilişki kurmalarının 25. yılında olduğunu söyledi. İsmail Kahraman, "Dostluğumuzun daha nice seneler sürmesini temenni ediyoruz." dedi.



TBMM Başkanı Kahraman, Ukrayna heyetinde yer alan Milletvekili, eski Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na sarılarak, "Hoşgeldin" dedi.



Kırımoğlu'nun, kendisinin çok eski dostu olduğunu belirten Kahraman, "Talebelik yıllarımda, Türkiye'deki yüksek tahsil gençliğinin temsilcisi olan Milli Türk Talebe Birliğinde genel başkandım. O zamandan beri tanıdığım bir insandır." ifadelerini kullandı.



İsmail Kahraman, Ukrayna Başbakanının iki kızı ve oğlu olduğunu bildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedefi yakalamış, Allah bağışlasın." dedi.



Vladimir Groysman da Türk halkının, 15 Temmuz olayları sırasında demokrasisini korumak için elinden geleni yaptığını belirterek, Ukrayna'nın har zaman dost Türk halkı ile dayanışma içinde olduğunu kaydetti.



İki ülkenin her alanda çok güzel ilişkileri olduğunu ifade eden Groysman, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda gösterdiğiniz destek için teşekkür ederim." diye konuştu.



Groysman, iki ülkenin ilişkilerinin daha da artması gerektiğini vurguladı.



Geçen yıl Türkiye'ye gelen turist sayısının azalmasına rağmen, Ukrayna'dan gelen turist sayısının yüzde 50 oranında arttığını ve bir milyon 200 bin kişinin Ukrayna'dan Türkiye'ye geldiğini aktaran Groysman, "Bu daha başlangıç." değerlendirmesinde bulundu.



Kabulde; TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Taha Özhan, Türkiye-Ukrayna Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hüseyin Şahin de yer aldı.



Ukrayna Başbakanı Groysman, kabulün ardından, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın refaketinde, Meclis'in, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bombalanan bölümüne çiçek bıraktı. Aydın, Groysman'a 15 Temmuz gecesi yaşananlar hakkında bilgi verdi.