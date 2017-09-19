Ufuk hoca ve ekibi iyi iş çıkardı

TBF Başkanı Türkoğlu, A Milli Erkek Takımı'nın 2017 Avrupa Şampiyonası'ndaki performansıyla ilgili "Ufuk hoca ve ekibinin iyi iş çıkardığını düşünüyoruz." dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan ve TBF Hukuk Danışmanı Engin Tuzcuoğlu ile AA muhabirine 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası ve gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.



D Grubu maçlarının yanı sıra son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarının 1-17 Eylül tarihlerinde İstanbul'da oynandığı organizasyonun kusursuz bir şekilde başlayıp sona erdiğini aktaran Türkoğlu, şunları kaydetti:



"Yaklaşık 17 gün boyunca heyecan ve stres dolu günler yaşadık. Turnuvayı başarı ile noktaladığımızı düşünüyoruz. Ekip olarak iyi organize olup, tecrübelerimizi yansıttığımızı düşünüyoruz. Üst yöneticimiz Ömer Bey ve ekibi, kurmuş oldukları kadroyla turnuvanın sorunsuz geçmesini sağladılar. Sayın Valimize, Emniyet Müdürümüze ve tüm güvenlik güçlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Ülkemizin sorunsuz bir şekilde bu turnuvayı noktalaması bizi çok mutlu etti. Böyle organizasyonları yıllardır başarı ile yapıyoruz ve ileriye dönük olumlu mesajlar veriyoruz. İlerleyen yıllarda da bu tarz organizasyonları tekrar ülkemize kazandırmak için bu mesajlar çok önemli."



"UFUK HOCA VE EKİBİNİN İYİ İŞ ÇIKARDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"



TBF Başkanı, turnuvadan önce herkesin gurur duyacağı bir milli takımın sahada olacağını söylediklerini hatırlatarak, "Mücadelesiyle, hırsıyla halkımızın gurur duyacağı bir takım kuracağımızı her fırsatta dile getiriyorduk. Belki sportif anlamda bu genç kadro ile istediğimiz sonuçları elde edemedik ama takımımızın ortaya koyduğu mücadele tüm halkımızı mutlu etmiştir. Son olarak kaybettiğimiz İspanya maçında bile taraftarlarımız, 'Türkiye sizinle gurur duyuyor' diye tezahürat yaptı. Bu bizi çok mutlu etti. Ufuk hoca ve ekibinin iyi iş çıkardığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Milli takımın bir jenerasyon değişikliğine gittiğinin altını çizen Türkoğlu, şöyle konuştu:



"Jenerasyon değişikliğine gidiyoruz ama ev sahibi olarak buraya yakışacak bir ekibi sahaya çıkarmak zorundaydık. Genç arkadaşlarımız daha fazla süre aldı. Cedi Osman, Furkan Korkmaz ve Melih Mahmutoğlu en başarılı arkadaşlarımızdı. Şimdi önümüzde 2 yıl var. Önce 2019 Avrupa Şampiyonası daha sonra da 2020 Tokyo Olimpiyatları. Ufuk hoca ile birlikte aynı havayı devam ettirecek, formayı hak edecek, milli takıma da isteyerek gelecek bir oyuncu kadrosu kurmak istiyoruz."



"CUMHURBAŞKANIMIZ BİZİ ONURLANDIRDI"



Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, şampiyona boyunca kendilerine büyük destek verdiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sayın Cumhurbaşkanımız ile sık sık görüştük. Turnuva başlamadan önce Cumhurbaşkanımız son antrenmanımıza geldi, yaklaşık 1,5 saat çalışmamızı izledi. Cumhurbaşkanımız bizi onurlandırdı, antrenmandan sonra oyuncularımızla sohbetleri de millilerimizi çok mutlu etti. Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak da 3-4 maçta bizi yalnız bırakmadı. Diğer bakanlarımız da bizi arayarak yanımızda olduklarını dile getirdi. Final maçında da Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım bizi onurlandırdı. Devlet büyüklerimizin böyle uzun bir süreçte bizleri yalnız bırakmamaları çok önemliydi. Bir kez daha onlara teşekkür etmek istiyorum. Onların desteğiyle önümüzdeki yıllarda da basketbola yakışır hamleler yapmak istiyoruz."



