UEFA'dan Türk hakemlere görev

UEFA, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler ile yardımcı hakem Kerem Ersoy'a, 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Turu 3. Grup maçlarında görev verdi.

UEFA, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler ile yardımcı hakem Kerem Ersoy'a, 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Turu 3. Grup maçlarında görev verdi.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, hakem Halil Umut Meler, 12 Mart Pazar günü İspanya ile Yunanistan ve 15 Mart Çarşamba günü Portekiz ile İspanya arasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak. Kerem Ersoy ise aynı karşılaşmalarda yardımcı hakem olarak görev yapacak.



Öte yandan, yarın Yunanistan ile Portekiz arasında oynanacak karşılaşmada ise Halil Umut Meler 4. hakem, Kerem Ersoy da yardımcı hakem olarak görev alacak.