UEFA'dan 641 kulübe 150 milyon avro

UEFA, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) eleme ve finallerinde mücadele eden futbolcuların kulüplerine toplam 150 milyon avro dağıtıldığını duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, EURO 2016'nın eleme ve final aşamasında milli takımlara oyuncu gönderen UEFA üyesi 54 federasyona bağlı 641 kulübe, elde edilen gelirlerden 150 milyon avro dağıtıldığı bildirildi.



Turnuva ve ulusal takımlara sağlanan katkıdan dolayı yapılan ödemenin 100 milyon avroluk kısmının finallerde sahaya çıkan futbolcuların kulüplerine pay edildiği, 50 milyon avroluk bölümün ise elemelerde boy gösteren oyuncuların takımlarına paylaştırıldığı belirtildi.



UEFA üyesi 54 federasyon arasından en fazla para ödülünü 38 milyon 329 bin avro ile İngiliz kulüpleri elde etti. Alman ekiplerinin 18 milyon 483 bin avroluk gelirle ikinci olduğu sıralamada, İtalyan takımları ise 15 milyon 822 bin avroyla üçüncü sırada yer aldı.



Pay alan kulüpler arasında ilk sıra, 3 milyon 484 bin avroyla Juventus'un oldu. İtalyan temsilcisini, 3 milyon 394 bin avro ile İngiltere'nin Liverpool takımı ve 3 milyon 66 bin avroyla aynı ülkeden Tottenham izledi.



TÜRK KULÜPLERİNİN GELİRLERİ



Fenerbahçe, bir milyon 516 bin avroyla UEFA'nın EURO 2016 için dağıttığı para ödülünden en fazla pay alan takım oldu. Beşiktaş, bir milyon 243 bin avroyla ikinci, Galatasaray ise bir milyon 13 bin avroyla kendine üçüncü sırada yer buldu.