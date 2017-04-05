UEFA'da görev dağılımı yapıldı

41. UEFA Kongresi'nde seçilen yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilen ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın da yer aldığı yönetim kurulunda görev dağılımının gerçekleştirildiği bildirildi.



Açıklamaya göre UEFA Yönetim Kurulunda görev dağılımı şu şekilde oluştu:



Birinci asbaşkan: Karl-Erik Nilsson (İsveç)



Asbaşkanlar: Fernando Gomes (Portekiz), Reinhard Grindel (Almanya), Grigoriy Surkis (Ukrayna) ve Angel Maria Villar Llona (İspanya)



UEFA Mali İşler Sorumlusu: David Gill (İngiltere)