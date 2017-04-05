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05 Nisan 2017 20:57 | Son Güncelleme: 05 Nisan 2017 20:58

UEFA'da görev dağılımı yapıldı

41. UEFA Kongresi'nde seçilen yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

UEFA'da görev dağılımı yapıldı

UEFA'dan yapılan açıklamada, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilen ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın da yer aldığı yönetim kurulunda görev dağılımının gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamaya göre UEFA Yönetim Kurulunda görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Birinci asbaşkan: Karl-Erik Nilsson (İsveç)

Asbaşkanlar: Fernando Gomes (Portekiz), Reinhard Grindel (Almanya), Grigoriy Surkis (Ukrayna) ve Angel Maria Villar Llona (İspanya)

UEFA Mali İşler Sorumlusu: David Gill (İngiltere)

Etiketler: UEFA'da görev dağılımıUEFA asbaşkanları


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