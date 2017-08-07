UEFA Süper Kupa sahibini buluyor

Futbolda 42. UEFA Süper Kupa, İspanya takımı Real Madrid ile İngiltere temsilcisi Manchester United arasında yarın yapılacak maç sonucu sahibini bulacak.

Futbolda 42. UEFA Süper Kupa, İspanya takımı Real Madrid ile İngiltere temsilcisi Manchester United arasında yarın yapılacak maç sonucu sahibini bulacak.



Geçen sezon Avrupa'nın kulüpler bazında iki büyük kupasını kazanan takımları karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa maçı, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te oynanacak.



UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götüren Manchester United takımları, UEFA Süper Kupa'yı kazanmak için mücadele edecek.



II. Filip Arena'da TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak.



EN ÇOK MİLAN VE BARCELONA KAZANDI



UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları oldu.



Barcelona ve Milan, bu büyük organizasyonda beşer kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.



Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'de Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. Milan, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.



Barcelona ise 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Katalan ekibi, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.



2000'DE GALATASARAY MÜZESİNE GÖTÜRDÜ



UEFA Süper Kupa'yı 2000'de Galatasaray kazanma başarısı gösterdi.



Monaco'da 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta İspanya'nın Real Madrid takımını 1-1 biten normal süre sonrasında Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirdi.



İSPANYOLLAR SON 8 KUPANIN 7'SİNİ ALDI



İspanyol ekipleri son 8 Süper Kupa'nın 7'sinde şampiyonluğa ulaştı.



Barcelona ile 2009'da başlayan seri, 2010 ve 2012'de Atletico Madrid, 2011 ve 2015'te Barcelona, 2014 ve 2016'da da Real Madrid ile devam etti.



Bu süreçte sadece Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2013'te İngiltere temsilcisi Chelsea'yi penaltılarla 5-4 yenerek Süper Kupa'yı kazandı.



İSPANYOL DAMGASI



UEFA Süper Kupa'yı bugüne kadar en çok İspanyol takımları kazandı.



İspanyollar bu yıla kadar 24 takımla yer aldıkları finalden 13 şampiyonluk çıkardı. İtalyanlar ise 13 finalde 9 kez şampiyonluğa ulaştı.