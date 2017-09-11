UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son iki sezonun şampiyonu Real Madrid, 12 kez ile kupayı en çok kazanan takım oldu.

2017-2018 sezonu yarın yapılacak maçlarla başlayacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan ekip, İspanya'nın Real Madrid takımı oldu.



Real Madrid, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında olmak üzere 12 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı.



Madrid ekibi 1962, 1964 ve 1981 yıllarında çıktığı final maçlarında ise sahadan yenik ayrılarak kupaya uzanamadı.



39 FARKLI TAKIM FİNAL OYNADI, 22'Sİ KUPA KAZANDI



Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük kupasında şimdiye dek 39 farklı takım final oynadı, bunlardan 22'si kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.



Kupayı son iki sezonun şampiyonu Real Madrid 12, Milan 7, Liverpool, Bayern Münih ve Barcelona beşer, Ajax 4, Manchester United ve Inter üçer, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto ikişer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.



REKOR İSPANYOLLARIN



1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanyol takımları kazandı.



İspanyol ekiplerinin 17 kez kazandığı kupada, İtalyanlar ve İngilizler on ikişer, Almanlar 7, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.