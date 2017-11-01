UEFA Şampiyonlar Liginde gecenin sonuçları

Ligde, 4 grupta 8 karşılaşma oynandı. Paris Saint-Germain ve Bayern Münih üst tura çıkmayı garantiledi

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 4 grupta 8 karşılaşma oynandı.



Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftası A, B, C ve D gruplarında yapılan 8 maçla başladı.



A Grubu'nda Manchester United, konuk ettiği Benfica'yı 2-0 mağlup etti. Öte yandan, Ev sahibi ekip Martial ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Böylece, Benfica'nın 18 yaşındaki Belçikalı kalecisi Mile Svilar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde penaltı kurtaran en genç file bekçisi oldu.



B Grubu'nda sezona flaş transferlerle başlayan Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Anderlecht'i 5-0 yenerek iki maç kala üst tura çıkmayı garantiledi. PSG'de Kurzawa hat-trick yaparken, maçın diğer golleri Verratti ve Neymar'dan geldi.



Grubun diğer maçında Bayern Münih deplasmanda Celtic'i 2-1 mağlup etti ve üst tura yükselmeyi garantiledi.



C Grubu maçında Roma ağırladığı Chelsea'yi 3-0 yendi ve liderliğe yükseldi. Roma'da maç kadrosunda yer alan milli futbolcu Cengiz Ünder, karşılaşmada süre alamadı. Chelsea'nin İspanyol yıldızı Cesc Fabregas, Şampiyonlar Ligi'nde 100. müsabakasına çıktı.



Grubun diğer maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ deplasmanda Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Karabağ, ilk deplasman puanını kazandı.



D Grubu'nda lider Barcelona deplasmanda Olympiakos ile golsüz berabere kaldı. İtalyan ekibi Juventus'un Portekiz deplasmanında Sporting Lizbon ile yaptığı maç ise 1-1 sona erdi.



