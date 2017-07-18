UEFA Şampiyonlar Ligi
İkinci ön eleme turu rövanşları 10 maçla tamamlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşları yarın oynanacak 10 karşılaşmayla sona erecek.
İkinci ön eleme turunda yarın oynanacak rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
19.00 Dudelange (Lüksemburg) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-1)
20.15 Rosenborg (Norveç) - Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) (1-1)
20.30 Kopenhag (Danimarka) - Zilina (Slovakya) (3-1)
20.30 Kukesi (Arnavutluk) - Sheriff (Moldova) (0-1)
21.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Zalgiris (Litvanya) (1-2)
21.15 Maribor (Slovenya) - Zrinjski (Bosna Hersek) (2-1)
21.30 Salzburg (Avusturya) - Hibernians (Malta) (3-0)
21.45 Celtic (İskoçya) - Linfield (Kuzey İrlanda) (2-0)
21.45 Legia Varşova (Polonya) - Mariehamn (Finlandiya) (3-0)
21.45 Honved (Macaristan) - Hapoel Beer Sheva (İsrail) (1-2)