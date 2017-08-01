UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş maçları

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu rövanş maçları yarın başlıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda 3. ön eleme turu rövanş maçları, yarın ve 3 Ağustos Perşembe günü yapılacak. Bu turdaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında, Avusturya ekibi Sturm Graz'ı 3 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da ağırlayacak.



Üçüncü ön eleme turunda oynanacak rövanş karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:



YARIN:



19.00 Sion (İsviçre) - Süduva (Litvanya) (0-3)



19.00 AEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Austria Wien (Avusturya) (0-0)



3 AĞUSTOS PERŞEMBE:



18.00 Dinamo Minsk (Belarus) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-2)



18.00 Shkendija (Makedonya) - Trakai (Litvanya) (1-2)



19.30 Odds (Norveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (1-2)



20.00 Zenit (Rusya) - Bnei Yehuda (İsrail) (2-0)



20.00 Sparta Prag (Çekya) - Kızılyıldız (Sırbistan) (0-2)



20.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Aberdeen (İskoçya) (1-2)



20.00 Olexandriya (Ukrayna) - Astra (Romanya) (0-0)



20.00 Videoton (Macaristan) - Bordeaux (Fransa) (1-2)



20.00 Gebele (Azerbaycan) - Panathinaikos (Yunanistan) (0-1)



20.30 Fola (Lüksemburg) - Östersunds (İsveç) (0-1)



20.30 Fenerbahçe - Sturm Graz (Avusturya) (2-1)



20.45 Lyngby (Danimarka) - Krasnodar (Rusya) (1-2)



21.00 Maritimo (Portekiz) - Botev (Bulgaristan) (0-0)



21.00 PAOK (Yunanistan) - Olimpik Donetsk (Ukrayna) (1-1)



21.00 Skenderbeu (Arnavutluk) - Mlada Boleslav (Çekya) (1-2)



21.15 Lech (Polonya) - Utrecht (Hollanda) (0-0)



21.30 Altach (Avusturya) - Gent (Belçika) (1-1)



21.30 Hajduk Split (Hırvatistan) - Brondby (Danimarka) (0-0)



21.30 Midtjylland (Danimarka) - Arka (Polonya) (2-3)



21.45 Oostende (Belçika) - Olympique Marsilya (Fransa) (2-4)



21.45 Ruzomberok (Slovakya) - Everton (İngiltere) (0-1)



21.45 Milan (İtalya) - Universitatea Craiova (Romanya) (1-0)



21.45 Athletic Bilbao (İspanya) - Dinamo Bükreş (Romanya) (1-1)



21.45 Osijek (Hırvatistan) - PSV (Hollanda) (1-0)



22.00 Panionios (Yunanistan) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail) (0-1)



22.05 Domzale (Slovenya) - Freiburg (Almanya) (0-1)



23.00 Braga (Portekiz) - AIK (İsveç) (1-1)