UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonu grup maçları heyecanı yarın başlıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın 24 maç oynanacak.



C Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir, saat 20.00'de başlayacak maçta Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i konuk edecek.



Atiker Konyaspor ise I Grubu mücadelesinde, TSİ 22.05'te Fransa'nın Olympique Marsilya ekibi ile deplasmanda karşılaşacak.



İlk haftanın maç programı (TSİ) şöyle:



20.00 Kopenhag (Danimarka) - Lokomotiv Moskova (Rusya)



20.00 Zlin (Çekya) - Sheriff (Moldova)



20.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympique Lyon (Fransa)



20.00 Atalanta (İtalya) - Everton (İngiltere)



20.00 Rijeka (Hırvatistan) - AEK (Yunanistan)



20.00 Austria Wien (Avusturya) - Milan (İtalya)



20.00 Medipol Başakşehir - Ludogorets (Bulgaristan)



20.00 Hoffenheim (Almanya) - Braga (Portekiz)



20.00 Young Boys (İsviçre) - Partizan (Sırbistan)



20.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Skenderbeu (Arnavutluk)



20.00 Slavia Prag (Çekya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)



20.00 Villarreal (İspanya) - Astana (Kazakistan)



22.05 Real Sociedad (İspanya) - Rosenborg (Norveç)



22.05 Vardar (Makedonya) - Zenit (Rusya)



22.05 Vitesse (Hollanda) - Lazio (İtalya)



22.05 Zulte Waregem (Belçika) - Nice (Fransa)



22.05 Hertha Berlin (Almanya) - Athletic Bilbao (İspanya)



22.05 Zorya (Ukrayna) - Östersunds (İsveç)



22.05 Vitoria (Portekiz) - Salzburg (Avusturya)



22.05 Olympique Marsilya (Fransa) - Atiker Konyaspor



22.05 Arsenal (İngiltere) - Köln (Almanya)



22.05 Kızılyıldız (Sırbistan) - BATE (Belarus)



22.05 FCSB (Romanya) - Viktoria Plzen (Çekya)



22.05 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Lugano (İsviçre)



GRUPLARDA İLK İKİ SIRA TUR ATLAYACAK



UEFA Avrupa Ligi'nde 12 grupta ilk iki sırayı alacak 24 takım, adlarını son 32 turuna yazdıracak.



Gruplardan çıkan takımlara, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan 8 ekip eklenecek.



Son 32 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkan takımlar, finale kalma mücadelesi verecek.



Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonu finaline, 16 Mayıs 2018'de Fransa'nın Lyon şehriyle aynı adı taşıyan stat ev sahipliği yapacak.



GRUPLAR



Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir'in, C Grubu'nda Braga, Ludogorets, Hoffenheim, Atiker Konyaspor'un I Grubu'nda Salzburg, Olympique Marsilya ve Vitoria ile karşılaşacağı Avrupa Ligi'nde gruplar şöyle:



A Grubu: Villarreal (İspanya), Maccabi Tel Aviv (İsrail), Astana (Kazakistan), Slavia Prag (Çekya)



B Grubu: Dinamo Kiev (Ukrayna), Young Boys (İsviçre), Partizan (Sırbistan), Skenderbeu (Arnavutluk)



C Grubu: Braga (Portekiz), Ludogorets (Bulgaristan), Hoffenheim (Almanya), Medipol Başakşehir



D Grubu: Milan (İtalya), Austria Wien (Avusturya), Rijeka (Hırvatistan), AEK (Yunanistan)



E Grubu: Olympique Lyon (Fransa), Everton (İngiltere), Atalanta (İtalya), Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)



F Grubu: Kopenhag (Danimarka), Lokomotiv Moskova (Rusya), Sheriff (Moldova), Zlin (Çekya)



G Grubu: Viktoria Plzen (Çekya), FCSB (Romanya), Hapoel Beer-Sheva (İsrail), Lugano (İsviçre)



H Grubu: Arsenal (İngiltere), BATE (Belarus), Köln (Almanya), Kızılyıldız (Sırbistan)



I Grubu: Salzburg (Avusturya), Olympique Marsilya (Fransa), Vitoria (Portekiz), Atiker Konyaspor



J Grubu: Athletic Bilbao (İspanya), Hertha Berlin (Almanya), Zorya (Ukrayna), Östersunds (İsveç)



K Grubu: Lazio (İtalya), Nice (Fransa), Zulte Waregem (Belçika), Vitesse (Hollanda)



L Grubu: Zenit (Rusya), Real Sociedad (İspanya), Rosenborg (Norveç), Vardar (Makedonya)



MAÇ TAKVİMİ



UEFA Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonu maç takvimi şu şekilde:



Grup 1. maçları: Yarın



Grup 2. maçları: 28 Eylül



Grup 3. maçları: 19 Ekim



Grup 4. maçları: 2 Kasım



Grup 5. maçları: 23 Kasım



Grup 6. maçları: 7 Aralık



Son 32 turu ilk maçları: 15 Şubat 2018



Son 32 turu rövanş maçları: 22 Şubat 2018



Son 16 turu ilk maçları: 8 Mart 2018



Son 16 turu rövanş maçları: 15 Mart 2018



Çeyrek final ilk maçları: 5 Nisan 2018



Çeyrek final rövanş maçları: 12 Nisan 2018



Yarı final ilk maçları: 26 Nisan 2018



Yarı final rövanş maçları: 3 Mayıs 2018



Final maçı: 16 Mayıs 2018