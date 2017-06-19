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19 Haziran 2017 15:58 | Son Güncelleme: 19 Haziran 2017 15:59

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi, İsveç temsilcisi Östersunds oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi, İsveç temsilcisi Östersunds oldu.

Etiketler: östersundsgalatasarayuefaavrupa ligiisveç


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