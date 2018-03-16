UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kura çekimi yapıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 5 Nisan'da, rövanşları ise 12 Nisan'da oynanacak. Yarı final ilk ayağının 26 Nisan, rövanşının 3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği ligde, final maçı ise 16 Mayıs'da Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak. ( Kemal Delikmen - Anadolu

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından çeyrek final turunda eşleşmeler belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 5 Nisan'da, rövanşları ise 12 Nisan'da oynanacak. Yarı final ilk ayağının 26 Nisan, rövanşının 3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği ligde, final maçı ise 16 Mayıs'da Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak.



