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16 Mart 2018 20:26 | Son Güncelleme: 16 Mart 2018 20:29

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kura çekimi yapıldı.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 5 Nisan'da, rövanşları ise 12 Nisan'da oynanacak. Yarı final ilk ayağının 26 Nisan, rövanşının 3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği ligde, final maçı ise 16 Mayıs'da Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak. ( Kemal Delikmen - Anadolu
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından çeyrek final turunda eşleşmeler belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 5 Nisan'da, rövanşları ise 12 Nisan'da oynanacak. Yarı final ilk ayağının 26 Nisan, rövanşının 3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği ligde, final maçı ise 16 Mayıs'da Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak.

Etiketler: uefaavrupa ligieşleşmeler


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