Uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlaması

Cep telefonları dışındaki elektronik malzemelerin uçak kabininde taşınmasını yasaklama yönündeki karar, sabah saatlerinden itibaren THY'nin New York ve Londra'ya yapacağı tarifeli seferlerde uygulanmaya başlandı.

Cep telefonları dışındaki elektronik malzemelerin uçak kabininde taşınmasını yasaklama yönündeki karar, sabah saatlerinden itibaren Türk Hava Yolları'nın (THY) ABD ve İngiltere'ye tarifeli seferlerinde uygulanmaya başlandı.



THY uçaklarıyla İngiltere'nin başkenti Londra ile ABD'nin New York kentine gitmek üzere Atatürk Havalimanına gelen yolcular, rutin bilet işlemlerini gerçekleştirdi.



Söz konusu yasakla ilgili daha önce bilgilendirilen yolcuların birçoğunun elektronik eşyasını bavullara yerleştirerek havalimanına geldiği öğrenildi.



Başka ülkelerden ABD ve İngiltere'ye gitmek üzere İstanbul'a gelen transit yolcular, körüklerde boarding kontrollerinden geçti. Yolcular, yanlarındaki diz üstü bilgisayar, tablet, e-kitap okuyucular ve oyun konsollarını özel güvenlik şirketi görevlilerine teslim etti. İşlemlerin ardından üzerine etiket yapıştırılan ve özel kutulara konulan eşya, uçak altına götürüldü.



Uçuş sırasında uçağın kargo bölümünde tutulan söz konusu eşyanın sefer bitiminde bagaj etiketi eşleştirilmesi sonrasında sahiplerine teslim edileceği belirtildi.



DOKUZ SAAT KİTAP OKUYACAĞIM



New York'a gitmek üzere havalimanına gelen Hakan Korkmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çıkan haberlerden dolayı söz konusu yasaktan bilgisi olduğunu söyledi.



Korkmaz, bu konunun günlerdir konuşulduğunu ifade ederek, "Şimdi hiçbir elektronik eşyayı yanıma almadım. Dokuz saat kitap okuyacağım. Herhalde arka tarafında başka sebepler vardır ama büyük ihtimal ekonomik gözüküyor." ifadelerini kullandı.



Yolculardan Aytül Korkmaz ise bu uygulamanın THY ve İstanbul çıkışlı seferlerin önünü keseceğini düşündüğünü belirtti. Korkmaz, Amerika'ya, Ortadoğu kaynaklı pek çok yolcunun İstanbul üzerinden uçtuğunu dile getirerek, "Herhalde onlar başka yerleri tercih ederler diye düşünüyorum. İnşallah çok uzun sürmez. Bizim başka şansımız yok. İstanbul'da yaşıyoruz. Mecburen İstanbul üzerinden uçacağız. O yüzden bizi etkilemeyecek." diye konuştu.



Aşkın Aldanmaz ise dünyanın en güçlü ülkelerinden ABD ve İngiltere'nin bazı uygulamalarla başka ülkeleri ötekileştirme yoluna gittiğini savunarak, "Belli bölgelerin insanlarını 'zanlı' konumunda addetmek için çalışılıyor" dedi.



Aldanmaz, hayatın ayrılmaz bir parçası olarak ifade ettiği elektronik eşyasını yanına almak zorunda olduğunu sözlerine ekledi.