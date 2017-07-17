Uçuruma düşmekten çam ağacı kurtardı
Kontrolden çıkarak uçuruma sürüklenen traktör, çam ağacına çarparak durdu.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkan traktörün uçuruma yuvarlanmasına çam ağacı engel oldu.
Alınan bilgiye göre, Yazır Mahallesi'nde Ahmet Doğan yönetimindeki 20 Y 5924 plakalı traktör, Erik Çukuru mevkisinde kontrolden çıktı. Engebeli arazide 50 metrelik çuruma doğru sürüklenen traktör, yol kenarındaki çam ağacına çarparak durabildi.
Kazada, traktörü kullanan çiftçi Doğan, sürücü kabini içinde sıkıştı.
İtfaiye ekiplerince kurtarılan Doğan, 112 acil sağlık ekibince Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.