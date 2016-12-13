Üçlü zirve ertelendi

Japonya, Güney Kore ve Çin arasında gelecek hafta yapılması planlanan üçlü zirve ertelendi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanı Fumio Kişida, "Yıl sonuna kadar üçlü zirveye ev sahipliği yapmayı planlıyorduk. Birtakım koşullar sebebiyle zirveyi erteleme kararı aldık. 2017'de yine Japonya'da bir araya geleceğiz." dedi.



Kişida, zirvenin bölge için büyük önem taşıdığını kaydetti.



Üçlü zirvenin, 19-20 Aralık'ta Tokyo'da yapılması planlanıyordu.



Japonya, Çin ve Güney Kore, 2008'den bu yana sırayla üçlü zirveye ev sahipliği yapıyor. Japonya-Çin arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 2013 ve 2014'te zirve toplanmamıştı. Geçen yılki zirve Seul'da yapılmıştı.

Kaynak: AA