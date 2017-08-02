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02 Ağustos 2017 21:52 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2017 21:53

Portekiz'de uçak sahile acil iniş yaptı, sahildeki 2 kişi öldü

Lizbon yakınlarında bir sahile, küçük uçağın acil iniş yapması sonucu sahildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Portekiz'de uçak sahile acil iniş yaptı, sahildeki 2 kişi öldü

Portekiz'de bir sahile küçük uçağın acil iniş yapması sonucu sahilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, başkent Lizbon yakınlarında Caparica'da kalabalık bir sahile küçük uçağın acil iniş yaptığı, sahildeki biri çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Uçakta bulunan 2 kişinin durumunun iyi olduğu ve polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Etiketler: portekizde uçak kazasılizbonuçak kazası


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