Uçak mühendisinin şüpheli ölümü gözleri Mossad'a çevirdi

Tunuslu uçak mühendisi Muhammed Zevvari'nin evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ölümünden İsrail gizli servisi Mossad'ın sorumlu olduğu iddia edildi.

Tunuslu ünlü televizyon programcısı, gazeteci Burhan Besis, yerel basına yaptığı açıklamada, Zevvari suikastının Mossad tarafından yapıldığını ileri sürdü.



Besis, Zevvari'nin 1991'den bu yana yurt dışında olduğunu insansız hava araçları üzerine çalışmalar yaptığını hatırlatarak, uçak mühendisinin ayrıca Filistin'deki Hamas'la ilişkisi olduğunu belirtti. Gazeteci Besis, Zevvari'nin bu ilişkisi dolayısıyla tasfiye edildiğini savundu.



Zevvari'nin başkanı olduğu Güney Sivil Havacılık Derneği Genel Sekreteri Bilkasım Mekki, yaptığı açıklamada mühendisin Safaks'ta insansız denizaltılar üzerine doktora çalışması yürüttüğünü söyledi.



Tunuslu mühendisin kardeşi Muhammed de ağabeyinin daha önce hiçbir tehdit almadığını dile getirdi.



Muhammed Zevvari geçen perşembe başkent Tunus'un güneyinde yer alan Safaks kentindeki evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.



OLAYIN BM GÜVENLİK KONSEYİNE TAŞINMASI İSTENDİ



Başkent Tunus'taki Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan aktivistler, siyasiler ve sivil toplum temsilcileri, hükümetten olayı aydınlatmasını istedi.



"Ey Kassam Tugayları intikam, intikam", "Kuzeyden Güneye Filistin kalplerde", "Ey Şehit, yolundan dönmeyiz" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, meydanda sloganlar attı.



Gösteriye katılan Demokratik Kütle üyesi milletvekili Samiye Abbu, yaptığı açıklamada "Zevvari suikasti Tunus toprağında gerçekleşen bir suikasttir. Devletin bu konuda karar alarak olayı aydınlatması gerekir." dedi.



Dünya Kudüs'e Destek Komitesi Üyesi Muhammed Akrut da, "Bizim toprağımızda kanımızı döken siyonist oluşumun bu yaptığını protesto ediyoruz. Bu büyük bir meydan okumadır. Bu şehit, Tunus şehididir." şeklinde konuştu.



Öte yandan, Tunus'ta muhalif partilerden Ulusal Bina Partisi, dün gece yaptığı yazılı açıklamada, devletin tüm hukuki icraatları yerine getirerek olayın uluslararası örgütlere ve Birleşmiş Milletler'e taşınmasını istedi.



TUNUS HÜKÜMETİ TEPKİLER ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI



Tunus hükümeti yoğun baskılar karşısında uçak mühendisi Muhammed Zevvari suikastine karışanların peşinde olacağına dair açıklama yapmak zorunda kaldı.



Bu akşam bakanlar kurulu toplantısının ardından yayınlanan yazılı açıklamada "Devlet, merhum Muhammed Zevvari suikasti operasyonuna karışan canilerin peşini ülke içinde ve dışında uluslararası anlaşmalar çerçevesinde hukuki yolların tümüyle peşinde olacaktır" ifadeleri yer aldı.



Suikast suçuna ilişkin özel incelemelerin başbakanlık tarafından takip edildiğinin belirtildiği açıklamada ulaşılan son incelemelerde olayda yabancı unsurların varlığının kesinleştiği kaydedildi.



Açıklamada İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendireceği belirtildi.



İZZEDDİN EL-KASSAM TUGAYLARI: ZEVVARİ MENSUBUMUZDU



Hamas Hareketi'nin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, evinin önünde suikasta uğrayan Tunuslu uçak mühendisi Muhammed Zevvari'nin kendi mensupları olduğunu belirtti.



İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kassam Tugaylarının komutanı uçak mühendisi Zevvari'nin, Filistin'in, Tunus'un, Arap ve İslam ümmetinin, Kassam Tugaylarının bir şehidi olduğu ifade edildi.



Zevvari'ye suikastın İsrail tarafından düzenlendiği savunulan açıklamada, uçak mühendisinin İzzeddin el-Kassam Tugaylarının "Ebabil" ismini verdiği insansız hava aracı projesini yürüten liderlerden biri olduğu bildirildi.



Açıklamada, bu suikastın Filistin direniş örgütlerine ve Kassam Tugaylarına yönelik bir saldırı olduğunun altı çizildi.

Kaynak: AA