Uçak krizinde kilit rol oynamıştı

Başbakan Yıldırım, "Değerli Büyükelçi çok yakından tanıdığım, Rusya-Türkiye ilişkilerini geliştirmek için uçak krizinden sonra bile diplomasiyle olayı ustaca yönetmiş ve ilişkilerimizin tamir edilmesi için büyük hizmetler görmüştür." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesine ilişkin olarak, "Değerli Büyükelçi çok yakından tanıdığım, Rusya-Türkiye ilişkilerini geliştirmek için o zor dönemde bile, kritik dönemde bile, uçak krizinden sonra bile diplomasiyle olayı ustaca yönetmiş ve ilişkilerimizin tamir edilmesi için büyük hizmetler görmüştür. Tüm çabalara rağmen Büyükelçiyi kurtaramadık. Acımız büyük. Rus halkının acılarını paylaşıyoruz." dedi.



Başbakan Yıldırım, yaptığı açıklamada, bu akşam saat 20.00 sıralarında Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, bir resim sergisini ziyaretinde kürsüde konuşma yaparken alçak bir saldırı sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.



Karlov'un katıldığı serginin, Türkiye-Rusya ilişkilerinin geçmişi, bugünü ve geleceğini anlatan, iki ülke ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacak önemli bir sosyal etkinlik olduğunu belirten Yıldırım, "Değerli Büyükelçi çok yakından tanıdığım, Rusya-Türkiye ilişkilerini geliştirmek için o zor dönemde bile, kritik dönemde bile, uçak krizinden sonra bile diplomasiyle olayı ustaca yönetmiş ve ilişkilerimizin tamir edilmesi için büyük hizmetler görmüştür. Tüm çabalara rağmen Büyükelçiyi kurtaramadık. Acımız büyük. Rus halkının acılarını paylaşıyoruz." diye konuştu.



"MEDVEDEV İLE ADIM ADIM GELİŞMELER PAYLAŞILMIŞTIR"



Terör olayını gerçekleştiren saldırganın etkisiz hale getirildiğini belirten Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bu alçak terör hadisesini gerçekleştiren katil, etkisiz hale getirilmiştir. Sadece Büyükelçi'ye ateş etmekle kalmamış, salonda bulunan izleyicilere de rastgele ateş etmesi dolayısıyla çok daha fazla can kaybının olmaması için polis, saldırganı öldürmüş ve etkisiz hale getirmiştir. Tabii bu alçakça suikastı bu terör olayını gerçekleştirenlerin kimler olduğunu, arka planında neler olduğunu ortaya çıkarmak için bütün birimlerimiz, istihbarat birimlerimiz, polis teşkilatımız, adli birimlerimiz hemen harekete geçmiş ve çalışmalar başlamıştır. Olayın hemen arkasından Sayın Medvedev'e, yakın çalışma arkadaşlarına Dışişleri Danışmanım tarafından bilgi verilmiş, adım adım gelişmeler paylaşılmıştır. Bilahare de Sayın Putin ile Sayın Cumhurbaşkanımız bir görüşme yapmış, arkasından da değerli meslektaşım Medvedev ile ben bir görüşme yaptım ve olayın bütün yönleriyle araştırılacağı ve gereken tedbirlerin alınacağını paylaştık."



"BU ALÇAK SALDIRI ELBETTE TESADÜF DEĞİLDİR"



Başbakan Yıldırım, "Sayın Medvedev ile görüşmemizde, bu olayın ilişkilerimize zarar vermeyeceği konusunda bir fikir birliği içerisinde olduğumuzu da memnuniyetle gördüğümü ifade etmek isterim." dedi.



Türk milleti olarak, Rus halkına baş sağlığı dilediklerini, acılarını paylaştıklarını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:



"Dolayısıyla son zamanlarda gerek Rusya ile ikili ilişkilerimiz, gerekse Suriye başta olmak üzere bölgedeki sorunların çözümüne yönelik kuvvetli ve yoğun çalışmalarımızın devam ettiği bu dönemde gerçekleşen bu alçak saldırı elbette tesadüf değildir. Biz hep şunu söylüyoruz; terör bir ülkenin işi değildir, terör küresel bir tehdittir. Terör insanlığı, insanları hedef alan, hiçbir ayrım gözetmeden, insanlığın başının belası bir iştir. Az önce Almanya'da kalabalığın içerisine tıpkı Fransa'da olduğu gibi bir tırın girmesi sonucu bir terör hadisesi daha gerçekleşmiştir. O yüzden ister Avrupa, ister Asya, ister Ortadoğu, ister Rusya hiçbir bölge artık 'Biz terörden emniyetteyiz' diyemez. Mutlaka teröre karşı ortak tavır, ortak mücadele, hem küresel iş birliği hem bölgesel iş birliği kaçınılmazdır. Tekrar bu elim hadiseden dolayı üzüntümüzü Rus yetkililerle, Rusya ile paylaşıyoruz."

Kaynak: AA