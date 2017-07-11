"Uçak kafe" yakında hizmete girecek

Kastamonu'da, hurdaya çıkarılan Boeing 737 tipi uçağı satın alarak kafeye dönüştüren belediye, "uçak kafe"yi hizmete sunmaya hazırlanıyor.

Boeing 737 tipi yolcu uçağı, hurdaya çıkarıldıktan sonra Kastamonu Belediyesince satın alındı ve parçalara ayrılarak tırlarla İstanbul'dan Kastamonu'ya getirildi.



Parçalar, Aktekke Mahallesi'nde Veli Efendi Camisi'nin yanındaki boş alana yerleştirilerek monte edildi.



Belediye Başkanı Tahsin Babaş, yaptığı açıklamada, vatandaşlara en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını belirterek, çalışmalarına ve projelerine değindi. Babaş, "Uçak kafe restoran projemizin ilimize bir değer katacağı düşüncesindeyim. Projemiz en kısa zamanda tamamlanacaktır." dedi.



Vatandaşlardan Kemal Kuloğlu, daha önce hiç uçağa binmediğini ifade ederek, "Şimdi her gün görüyorum. Torunlarım uçağın tekerlekleriyle oynuyor. Uçağa biniyorlar, seviniyorlar. Uçak kafe kentin gelişmesine de katkı sağlıyor." diye konuştu.



Burhan Tokaç da "Merak edip geldim. Yapılan her şey güzeldir. Memleketimiz kalkınsın istiyorum. Kastamonu'yu seviyorum. Daha önce bir sefer uçağa bindim. Şu anda bunu görünce gurur duyuyorum. Bu uçağı buraya yerleştirenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.