Uçak ile yolculuk yapanlara güzel haber

Şehir terminalleriyle havalimanı arasında ve havalimanından çevre illere, ilçelere gerçekleştirilecek düzenli yolcu taşımacılığı, havalimanı işletmecisi tarafından yapılacak.

Şehir terminalleriyle havalimanı arasında ve havalimanından çevre illere, ilçelere gerçekleştirilecek düzenli yolcu taşımacılığı havalimanı işletmecisi tarafından yapılacak ancak Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla yetkilendirilen kuruluşlar bu düzenleme gerekliliklerinin dışında tutulacak.



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) "Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Söz konusu değişiklikle, "havalimanlarında temsil, yolcu hizmetleri, yük kontrolü ve haberleşme, ramp, kargo ve posta, uçak hat bakım, uçuş operasyon, ulaşım, ikram servis, gözetim ve yönetim, uçak özel güvenlik hizmet ve denetiminden oluşan hizmet türlerinin tamamını veya bir kısmını kendileri için yapacak hava taşıyıcılarına her bir hizmet türü için verilecek çalışma belgesi" olarak tanımlanan "B grubu çalışma ruhsatına" ilişkin bazı düzenlemelere gidildi.



Buna göre, yerli hava taşıyıcıları, ulaşım hizmeti hariç yer hizmet türlerinin tamamını veya bir kısmını "B grubu çalışma ruhsatı" alarak kendi için yapmaya yetkili olacak. Yerli hava taşıyıcıları ilgili maddede belirtilen havalimanı yer hizmet türlerinden ulaşım hizmeti hariç, diğer hizmet türlerinin tamamını veya bir kısmını B grubu çalışma ruhsatı alarak kendileri için yapmaya yetkili sayılacak.



Şehir terminali veya terminalleriyle havalimanı arasında ve havalimanından çevre illere ve ilçelere gerçekleştirilecek düzenli yolcu taşıma işletmeciliği, karayolu taşımacılığıyla ilgili tüm mevzuata uyulması koşuluyla taleplere göre, yönetmelik esasları çerçevesinde havalimanı işletmecisi tarafından yapılacak. Ancak Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla yetkilendirilen ve havalimanı, şehir merkezi, havalimanı arasında ulaşım hizmeti verecek kuruluşlar bu düzenleme gerekliliklerinin dışında tutulacak.



Havalimanına sefer yapan kuruluşlar, yolcu mağduriyetine ve hizmet aksamasına yol açmamak için uçuş saatlerine göre seferlerini düzenleyecek. Ulaşım hizmeti veren kuruluş durakları ve hareket saatlerine ilişkin bilgiler, hizmet verilen havalimanının resmi internet sitesinde ve havalimanı içinde yayınlanacak. Aynı güzergahta en fazla 1 firma hizmet verebilecek.



Değişiklikle yönetmelikteki "B grubu ulaşım hizmeti çalışma ruhsatı talebinde bulunan yerli hava taşıyıcıları, en az iki yıl süreli olmak koşuluyla bu hizmette kullanacakları araçları veya süre kısıtlaması olmaksızın bu araçları kullanacak personeli kiralama yöntemiyle temin edebilirler." bendi de yürürlükten kaldırıldı.



Düzenlemeye eklenen geçici maddeye göre ise mevcut B grubu çalışma ruhsatına sahip kuruluşlara, hizmetlerini bu maddenin yayımından itibaren 31 Aralık 2017'ye devam ettirebilme imkanı tanındı.