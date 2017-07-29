Uçağın motoruna kuş girince uçuş iptal edildi

Atatürk Havalimanı'nda kalkış sırasında motoruna kuş giren Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak, pist başından geri döndü.

Alınan bilgiye göre, THY'nin İstanbul-Manchester seferini yapacak Airbus 321 tipi yolcu uçağının motoruna, pistte kalkış için ilerlediği sırada kuş girdi. Bunun üzerine kaptan pilot, motorunda hasar oluşan uçağın uçuşunu iptal etti.



Bakım için hangara çekilen uçağın yolcuları, tekrar terminale alındı. Yolcular, THY'nin başka bir uçağıyla seyahatlerine devam edecek.