Üç ilçe belediye başkanı açığa alındı

İçişleri Bakanlığınca, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Öztürk, Kayseri Sarıoğlan Belediye Başkanı Yıldız ve Ankara Ayaş Belediye Başkanı Taşan görevlerinden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığınca, Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk, Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız ile Ayaş Belediye Başkanı Bülent Taşan, haklarındaki adli ve idari soruşturmalar çerçevesinde görevlerinden uzaklaştırıldı.



İçişleri Bakanlığınca, Adana'nın Ceyhan ilçesi Belediye Başkanı Alemdar Öztürk, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız ve Ankara'nın Ayaş ilçesi Belediye Başkanı Bülent Taşan, haklarındaki adli ve idari soruşturmalar çerçevesinde görevlerinden uzaklaştırıldı. Üç belediye başkanının, "görülen lüzum üzerine" açığa alındığı belirtildi.