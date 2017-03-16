Üç gencin tasarımı Hollanda'dan ithalatı bitirecek

İzmir'de üniversiteli 3 genç, Hollanda'dan 470 bin liraya ithal edilen fide aşılama makinesini, yerli imkanlarla 30 bin liraya üretti ve üreticilere satışına başladı.

Ege Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Fakültesi ve İletişim Fakültesi mezunu 3 genç, Hollanda'dan ithal edilen fide aşılama makinesine yerli tasarımla alternatif üretti.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Teknogirişim Sermayesi Desteği" kapsamında fide aşılama makinesiyle 4 bin proje arasından destek alan gençler, Hollanda'dan 470 bin liraya ithal edilen makineyi 30 bin liraya üreterek, satışına başladı.



İthal edilen makinenin 15'te biri maliyetle yapılan yerli fide aşılama makinesi, hem daha küçük hem de üretimi yabancı makineye karşı 2 kat fazla.







Genç mucitlerden Bahadır Rüstem Toğaç (25), yaptığı açıklamada, Ege Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Fakültesi'ne girişimcilik kursları aldıklarını, okuldan arkadaşı Yılmaz Şahin ile birlikte 'ne yapabiliriz' diye düşündüklerini anlattı.



Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinden arkadaşları Hüseyin Emin Kurnaz'ın projeye dahil olduğunu ve yerli imkanlarla ne üretebilecekleri konusunda kafa yorduklarını ifade eden Toğaç, Hollanda'dan ithal edilen fide aşılama makinesi üzerinde karar kıldıklarını dile getirdi.



470 BİN LİRALIK MAKİNE 30 BİN LİRAYA ÜRETİLDİ



Yaklaşık 3 yıllık bir çalışma sonrasında ithal makineden daha küçük ve verimli olan fide aşılama makinesini ürettiklerini belirten Toğaç, "İthal makine 470 bin lira civarındayken bizim ürettiğimiz makine 30 bin lira. Bu makine sayesinde çiftçilerimiz yurt dışına olan bağımlılıktan kurtulacak." dedi.