Üç bakanlıktan okul kantinlerine yakın markaj!

Milli Eğitim, Sağlık ile Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlıklarınca okul kantinlerinin etkin kontrolü için il ve ilçelerde denetim komisyonları ile ekiplerinin kurulması kararlaştırıldı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı 18 Eylül'den itibaren okul kantinlerinde sağlığa uygun gıda satışı yapılıp yapılmadığının daha etkin kontrolü için Milli Eğitim, Sağlık ile Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlıklarınca illerde denetim komisyonları, ilçelerde ise denetim ekiplerinin kurulmasına karar verildi.



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, il milli eğitim müdürlüklerine "Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi" konulu genelge gönderdi.



Bakanlığa bağlı resmi ve özel okullardaki öğrencilerin, beslenme ihtiyaçlarını okullardaki yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi yerlerden karşıladığına işaret eden Yılmaz, bazı bulaşıcı hastalıklar ile gıda zehirlenmelerinin büyük ölçüde gıda güvenliği kurallarına uyulmadan üretilerek satışa veya tüketime sunulan gıda maddelerinden kaynaklandığını vurguladı.



Bakan Yılmaz, kontrolsüz tüketilen enerji değeri yüksek, besin değeri düşük yiyecek ve içeceklerin, yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı olarak şişmanlık, zayıflık, kemik ve diş sağlığı bozuklukları, çeşitli vitamin ve mineral yetersizliklerine neden olduğuna ve yetişkinlik döneminde görülen bazı kronik hastalıklara (kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, bazı kanser türleri gibi) zemin oluşturduğuna dikkati çekti.



Milli Eğitim, Sağlık ile Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlarca hazırlanan genelgenin 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren yürürlüğe girdiğini hatırlatan Yılmaz, bu genelgeyle "öğrenci, kursiyer ve çalışanlara sağlıklı beslenme ortamlarının oluşturulmasının, yeterli ve dengeli beslenmenin teşvik edilmesiyle doğru beslenme alışkanlıkları kazandırılmasının, güvenilir gıdaya erişim sağlanarak olabilecek zehirlenmeler, bulaşıcı hastalıklar ile yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı hastalıkların önlenmesinin" amaçlandığına işaret etti.



Yılmaz, ilgi genelgenin etkinliğinin artırılması, okullarda sağlığa uygun gıda satışının yapılmasının sağlanması amacıyla, kurumlar arasında verimli ve eş güdüm içinde hareket edilmesi için illerde valinin onayıyla, il milli eğitim, halk sağlığı, gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlükleri temsilcilerinden oluşan "il denetim komisyonları" kurulacağını bildirdi.



Bakan Yılmaz, ilçelerde de kaymakamın onayıyla ilçe milli eğitim ile gıda, tarım ve hayvancılık ilçe müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezi temsilcilerinden oluşan "ilçe denetim ekipleri" oluşturulacağını kaydetti.



DENETİMLER KILAVUZA GÖRE YAPILACAK



Öte yandan, il denetim komisyonları ile ilçe denetim ekipleri için kantin, kafeterya, büfe ve çay ocağı işletmelerinin kontrol ve denetimine ilişkin uygulama kılavuzu hazırlandı.



Buna göre, okullardaki kafeterya, yemekhane, büfe ve kantinler her eğitim öğretim yılında en az bir kez olmak üzere kılavuzda belirtilen hususlara göre denetlenecek.



Hazırlanan denetim formu, ilçe milli eğitim müdürlüğüne, denetim yapan kurumlara ve okul yönetimine verilecek.



Denetimde, genelgeye uygun olmayan konular bulunması durumunda "Uygun değildir" yazısı hazırlanarak, işletme yetkilisi için ayrı ayrı yazılı bildirimde bulunulacak.



CİPS, KOLA, ÇİKOLATA, ŞEKER SATIŞI YASAK



Geçen yıl çıkarılan genelgeye göre, kantinlerde kızartma, cips, çikolata, gofret, şeker, kek ve tatlandırıcılı içecek gibi ürünler satılamayacak. İçme suyu, ayran, pastörize süt dışında kalanlar, satışı uygun olmayan içecekler olarak sıralandı.



Meyveler, çiğ tüketilebilen sebzeler, salatalar, kuru meyveler, kuru yemişler, içme suyu, süt (pastörize), taze sıkılmış meyve ve sebze suyu, yoğurt, ayran, pastörize peynir, günlük haşlanmış yumurta ve çeşnili ekmekler kantinlerde satışı uygun gıdalar olarak belirlendi.



Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamında, yemekhane, kantin, kafeterya, büfe ve çay ocağında görev yapan kişilerden doğrudan hizmetin içinde olanlar ile bizzat çalışmaları durumunda iş yeri sahipleri ve işletmecilerin, Milli Eğitim Bakanlığı Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitim, mesleki eğitim, turizm eğitim merkezleri ile olgunlaşma enstitülerinden hijyen eğitimi almış olması gerekiyor.