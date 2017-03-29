Üç ayların fazileti

Araştırmacı yazar Dr. Hüseyin Okur, sahabe döneminden başlayarak günümüze kadar gelen İslam dünyasındaki her ferdin, üç ayların tamamını bir fırsat bir ganimet olarak gördüğünü belirtti.

Üç aylar Recep Şaban ve Ramazan'dan oluşan kutlu aylar olarak adlandırılmıştır. Resulullah Efendimiz, Receb ayına çok değer verir ve "Ya Rabbi, Receb ve Şaban'ı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazan'a eriştir" diye dua ederdi.



Araştırmacı yazar Dr. Hüseyin Okur, sahabe döneminden başlayarak günümüze kadar gelen İslam dünyasındaki her ferdin, üç ayların tamamını bir fırsat bir ganimet olarak gördüğünü belirtti.



Okur, sahabe-i kiramın üç ayları nasıl beklediğini şöyle anlattı:



"İlk dönemlerdeki sufilerin yaşantılarından bahsedilen eserlerde sahabe-i kiram da olmak üzere 6 ay boyunca Ramazan-ı Şerif'in gelmesini sabırsızlıkla beklerlermiş. Ramazan ayını ve dolayısıyla onun müjdeleyicisi olan Receb ve Şaban aylarını beklerlermiş. Bu süre içerisinde hayatlarını üç aylar üzerine tanzim ederlermiş. O yüzden üç aylar kültürünün bizde, yakın tarihimizde, eski tarihimizde, Osmanlı tarihinde, Selçuklu tarihinde ve bütün İslam tarihinde çok büyük yeri vardır. Gerek eski devlet kurumları tarafından üç aylara hazırlık çalışmaları ve gerekse halkımızın ferdi olarak aile bazında yaptığımız hazırlıklar üç ayların başlangıcının habercisi olmuştur. Eskiden bu medya iletişim kanalları bu kadar yaygın olmamasına rağmen bu yaşanan coşku ve neşe artık üç aylara girdiğimizi belli ediyordu."



ÜÇAYLAR NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?



"Üç aylar içerisinde mübarek günler ve geceler dediğimiz kandiller var. Bu günlere çok büyük önem atfedilmiş. Sevabından dolayı, bereketiden dolayı, evine getirdiği huzurdan dolayı, kişinin iç dünyasına verdiği huzurdan dolayı bu günler bu kadar önemli."



"Kişisel bazda üç aylar, kendi iç dünyamıza dönüp bu ayları bir milat bilip, bir nefsi hesaba çekme, bir sorgulama, yapıp ettiklerimizi bir defter haline getirip tekrardan bir başlangıç bir dönüm noktası olarak kabul edilmeli."



"Bedenimize ailemize çoluk çocuğumuza ne kattık? Zira insan ömrü kısa. Bu Ramazan'da artık takvimden yaprakların döküldügünün, insanın artık ömür sermayesini yavaş yavaş tükettiğinin de bir habercisidir. Eski büyükler böyle düşünürmüş. Ömrümüzden bir sene daha gitti. Acaba bir sene daha yaşayacakmıyım? Biz de bayramlarımızı hep bu şekilde eda ederiz. Bu mübarek günlerimizi, bu gecelerimizi, bu kandillerimizi her ihya edişimizde 'Ey Rabbim, Receb ve Şaban'ı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazan'a eriştir' diye Efenimiz (s.a.v)'in duasını ederiz."



"Üç ayları sadece ferdi manada yaşamak değil toplumsal bir organizasyon halinde bir yardımlaşma olarak, bir ziyaretleşme olarak, eşin dostun akrabanın tekrar hatırlanması ve bunun için bu kutsal günleri bir fırsat bilerekten yaşamak gerekir. Tabi bize düşen görevler de var. Bizden sonraki gelecek olan nesle aktarma adına. Onlara canlı birer şahit olarak yaşatma adına. Bizden sonraki neslin 'Biz büyüklerden bir şey görmedik ki' dememeleri adına bizler bu zaman dilimlerini en güzel bir şekilde yaşamak, Üç ayları bir ganimet bilmek bizim için büyük bir fırsat olur."



Bütün İslam aleminin üç aylarını kutlayan Okur, üç ayların herkese hayır ve selamet getirmesini temenni etti.