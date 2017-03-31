Üç ayları "siftah" geleneğiyle karşılıyorlar

Bor ilçesinde, on bir ayın sultanı ramazanı müjdeleyen üç ayları karşılama geleneğini sürdüren çocuklar maytap patlatıp ateş yaktı.

Niğde'nin Bor ilçesinde ramazanın müjdecisi üç aylar, yaklaşık yarım asırdır "siftah gecesi" adı verilen gelenek kapsamında çocuklar tarafından maytap patlatılıp ateş yakılarak karşılanıyor.



ÜÇ AYLAR SİFTAH GELENEĞİYLE KARŞILANIYOR



İlçede 10-15 yaşlarındaki çocuklar, üç ayların başlangıcındaki Regaip Kandili akşamı bir araya gelerek siftah geleneğini sürdürdü.



Merkezde ya da çevresindeki mahallelerde toplanan çocuklar, torpil, maytap, kız kovalayan gibi patlayıcıları patlatıp lastik yakarak üç ayları karşıladı.



İlçe sakinlerinden Aydemir Arıkan (53) yaptığı açıklamada, Bor'da siftah gecesi geleneğinin çocukluğundan bu yana devam ettiğini söyledi.



Arıkan, "Her tarafı gezdim ama bu siftah gecesini Bor'da görüyorum. Başka bir yerde görmedik. Bu sesleri duyduğumuzda heyecanlanıyoruz, üç ayların geldiğini anlıyoruz. Çocukluğumuzda da lastik yakardık üstünden atlardık. Çat pat alırdık, patlatırdık." diye konuştu.



Mevlüt Can ise 17 yıldır Bor'da yaşadığını dile getirerek, bu geleneğe sadece bu ilçede tanık olduğunu ifade etti.