Üç aylar ne zaman başlıyor ? 2018 Ramazan ayı ne zaman ?

Müslüman alemi tarafından akıllara üç aylar ne zaman başlıyor ? 2018 Ramazan ayı ne zaman ? gibi sorular gelmeye başladı.

Kış aylarını geride bıraktığımı şu günlerde Müslüman alemi tarafından akıllara üç aylar ne zaman başlıyor ? 2018 Ramazan ayı ne zaman ? gibi sorularda gelmeye başladı. Peki Recep, Şaban ve Ramazan ayları olarak bilinen üç aylar ne zaman başlıyor ? 11 ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayı ne zaman ?

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor

Günlerin uzaması ve havalarında artık yavaş yavaş ısımasıyla birlikte akıllara üç aylar ne zaman başlıyor sorusu gelmeye başladı. Peki üç ayların başlangıcı hangi gün ?

Bilindiği üzere Mübarek Ramazan ayı ülkemizde ve tüm İslam aleminde coşkuyla bekleniyor. Ancak yine bilindiği üzere Ramazan ayından önce Recep ve Şaban aylarına girmemiz gerek. Bu aylardan Recep ayının ilk günü mübarek üç ayların başladığı gün olarak bilinir. Peki İslam aleminde coşkuyla beklenen üç aylar ne zaman başlıyor ?

Recep ayı ile başlayan Şaban ayı ile devam eden ve Ramazan ayı ile sona eren üç ayların başlangıç tarihi 19 Mart 2018. Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar İslam alemi tarafından büyük önem taşır. Bu aylarda insanlar büyük günahlar işlememeye özen gösterir.

Mevlid Kandili Ne Zaman

Üç aylar başlangıcı ile birlikte kandillerde yaklaşıyor. Üç ayların başladığı gün Mevlid Kandili olarak kabul edilir.

2018 KANDİLLERİ

22 Mart 2018 Perşembe günü Regaib Kandili.

13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili.

30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

19 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.

2018 Ramazan Ayı Ne Zaman

19 Mart günü Recep ayı ile birlikte üç aylara gireceğiz. Haliyle akıllara 2018 Ramazan ayı ne zaman başlıyor sorusu geliyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayacak. 14 Haziran’da ise Mübarek Ramazan ayına veda edeceğiz