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17 Mart 2018 15:36 | Son Güncelleme: 17 Mart 2018 15:44

Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesinde U21 takımları karşı karşıya geldi

Fenerbahçe, U21 Ligi'nde Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü Milan Rapaic'in oğlu Boris kaydetti.

Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesinde U21 takımları karşı karşıya geldi

Fenerbahçe, U21 Ligi'nde Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü Milan Rapaic'in oğlu Boris kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesinde U21 takımları karşı karşıya geldi. Mücadele sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Samed Karakoç ve 48. dakikada Milan Rapaic'in oğlu Boris Rapaic attı.

Sarı-kırmızılıların tek skoru ise Barış Zeren'den geldi

Etiketler: fenerbahçegalatasarayderbi


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