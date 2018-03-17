Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesinde U21 takımları karşı karşıya geldi
Fenerbahçe, U21 Ligi'nde Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü Milan Rapaic'in oğlu Boris kaydetti.
Fenerbahçe, U21 Ligi'nde Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü Milan Rapaic'in oğlu Boris kaydetti.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesinde U21 takımları karşı karşıya geldi. Mücadele sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Samed Karakoç ve 48. dakikada Milan Rapaic'in oğlu Boris Rapaic attı.
Sarı-kırmızılıların tek skoru ise Barış Zeren'den geldi