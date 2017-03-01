Twitter'dan önemli güvenlik güncellemeleri

Twitter taciz içeren içerikleri azaltmak, deneyimleri kontrol edebileceğiniz araçları çeşitlendirmek için ek güncellemeler getirmeye devam ediyor.

Twitter’ın daha güvenli olması için, yeni çalışmalar yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda bazı değişikliklere giden Twitter, bunlar arasında sizi rahatsız eden taciz içeren tweetleri raporlama güncellemesi, yeni rahatsızlık verici hesapların açılmasının önlenmesi, daha güvenli arama sonuçları sağlamak, rahatsız eden tweetleri yok edebilmek ve engellediğiniz veya sessize aldığınız kişilerin başlattığı sohbetlerin bildirimlerini azaltacak güvenlik güncellemeleri getirdi.



TACİZ İÇEREN İÇERİKLER AZALTILACAK



Twitter taciz içeren içerikleri azaltmak, deneyimleri kontrol edebileceğiniz araçları çeşitlendirmek için ek güncellemeler getirmeye devam ediyor.



Twitter yeni güncellemisnde rahatsız edici davranışlarda bulunan hesapları raporlanmamış dahi olsa tespit ediyor. Sonrasında ise ilgili hesapların, Tweetlerini yalnızca takipçilerinin görmesini mümkün kılmak gibi belirli fonksiyonlarını sınırlıyor. Bu önlem, örneğin bir hesap takipçisi olmayanlara defalarca istenmeyen Tweetler atmışsa veya Twitter Kuralları’nı ihlal edecek şekilde rahatsızlık verici davranışlar sergilemişse uygulamaya konulabilecek.



Twitter Kuralları’nı ihlal ediyorsa biz de gereken önlemleri almayı göz önünde bulundurarak

lgoritmalarımızı temel alarak, taciz içeren davranışlar içerdiğinden emin olduğunda hesaplarla ilgili harekete geçecek.