Tuzlaspor grup lideri olarak tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 6. ve son haftasında Spor Toto 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor ile TFF 1. Lig takımlarından Elazığspor, 1-1 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 6. ve son haftasında Spor Toto 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor ile TFF 1. Lig takımlarından Elazığspor, 1-1 berabere kaldı.



Tuzlaspor, E Grubu'nu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle Galatasaray'ın önünde lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Elazığspor ise 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle son sırada kaldı ve kupaya veda etti.