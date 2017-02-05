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05 Şubat 2017 08:09 | Son Güncelleme: 05 Şubat 2017 08:10

Tuzla'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Tuzla'da İçmeler mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybeti, bir kişi yaralandı.

Tuzla'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre 06.30 sıralarında, Gebze'den İstanbul yönüne giden O.G (55) yönetimindeki 35 CVV 37 plakalı araç, önce emniyet şeridinde park halindeki 06 N 8441 plakalı araca, ardından yol kenarındaki toprak zemine çarparak takla attı.

Kazada sürücü O.G. olay yerinde hayatını kaybederken, araçtaki Bülent Y. yaralandı.

Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bülent Y, burada tedavi altına alındı.

Etiketler: tuzlatrafik kazası


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