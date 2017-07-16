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16 Temmuz 2017 10:06 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2017 10:08

Tuzla'da polise saldırı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine giden polis memuru silahla yaralandı. Yaralı polis memuru meslektaşlarının yardımıyla Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tuzla'da polise saldırı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine giden polis memuru silahla yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Tuzla İçmeler mevkisinde hırsızlık ihbarını değerlendiren polis memuru Battal Y. ile hırsızlık şüphelisi arasında  kovalamaca yaşandı. Kovalamacanın ardından  hırsızlık şüphelisinin silahını ateşlemesiyle polis memuru Battal Y. yaralandı.

Yaralı polis memuru meslektaşlarının yardımıyla Pendik  Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

 Battal Y'nin sağlık durumu  ciddiyetini korurken, hırsızlık şüphelisinin ise olaydan kısa süre sonra yakalandığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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