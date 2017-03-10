Tuzla'da trafik kazası: 4'ü ağır 27 yaralı

İstanbul Tuzla'da servis midibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 4'ü ağır 27 kişi yaralandı.

Tuzla'da servis midibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 4'ü ağır 27 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Eski Ankara Asfaltı Caddesinden İstanbul Park Bulvarı istikametine giden C.A'nın kullandığı 34 VS 7675 plakalı, işçi taşıdığı belirtilen servis midibüsü ile aynı istikamette seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 JG 4136 plakalı kamyon, TEM Otoyolu alt geçidi yakınında çarpıştı.



Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Kazada yaralanan 4'ü ağır 27 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.