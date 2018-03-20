Tutuklu ve hükümlülerden "Çanakkale Oratoryosu"

Metris Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlüler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı dolayısıyla "Çanakkale Oratoryosu" sahneledi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Esenler Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen etkinlik, cezaevinin toplantı salonunda yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, Türk tarihinin zaferlerle dolu olduğunu vurguladı.

Çanakkale'nin de bu zaferlerin en şanlılarından biri olduğunu dile getiren Topluyıldız, şunları kaydetti:

"Milletimizin her bir ferdi tek başına milletini savunmaya muktedir olduğunu düşünür ve bu şekilde davranır. Tutuklu ve hükümlülerimiz de kendileri gönüllü olarak böyle bir program yapmışlar. Bizim milletimiz tarih boyunca büyük fedakarlıklarla büyük zaferlere imza atmıştır. Dün de Afrin'de zulüm gördüğünü düşündüğümüz, bizden gördüğümüz insanların daha mutlu, bizim için de daha az zararlı bir ortamda yaşamalarını sağlamak için yürütülen harekatta sona ulaşıldı. İnşallah bundan sonra da milletimize bulaşan devletler, örgütler hep aynı şekilde mağlup edilirler, halkımız muzaffer olur."

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Çanakkale Zaferi'yle Türk milletinin insanlığa yeni bir insanlık öğrettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"18 Mart, dünyaya vatan olmanın, millet olmanın öğretildiği gün. Ancak dün yeniden insanlığa yeni bir insanlığı öğretirken 21. yüzyılda medeni olmanın ne demek olduğunu, insan olmanın ne demek olduğunu, bu milletin mensubu olmanın ne demek olduğunu da Afrin'de öğretti. Bugün televizyonların birçoğunda gördük, Batılıların girdiği şehirlerde ne yaptıklarını, bir de bizim girdiğimiz şehirlerde neler yaptığımızı mukayeseli bir şekilde gördük. Biz medeniyet olarak 'insanı yücelt ki devlet yücelsin' diyen bir medeniyetin çocuklarıyız."

Konuşmaların ardından Esenler Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile tiyatro sanatçısı Murat Orkun Çerçi'nin yönetiminde hazırlanan ve Metris Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan tutuklu ve hükümlülerin rol aldığı "Çanakkale Oratoryosu" sahnelendi.

Oratoryoyu Metris Ceza İnfaz Kurumu'ndan sorumlu Cumhuriyet Savcısı Fuat Arı, Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin, kurum yöneticileri, tutuklu ve hükümlü yakınları ile tutuklu ve hükümlüler izledi.

Salonda bulunanların zaman zaman duygusal anlar yaşadığı oratoryonun ardından protokol üyeleri oyuncuları tebrik etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.