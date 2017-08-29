Suriyeliler için 3 milyar avro daha vereceğiz

Almanya Başbakanı Merkel, Avrupa Birliği'nin sığınmacı krizinin çözümünde Türkiye’ye verdiği taahhütlerinin arkasında olduğunu belirterek, 3 milyar avroluk yardımın kullanılmasının ardından ilave 3 milyar avroluk yardımın gerçekleştirileceğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin iç ve dış politikaya ilişkin sorularını yanıtladı.



AB ile Türkiye arasındaki sığınmacı mutabakatı ve Türkiye ile ilişkilerin geleceği hakkındaki soruya Merkel, AB’nin Türkiye'ye verdiği taahhütlerin arkasında olduğunu belirtti.



Merkel, "AB, mali yardımlar konusunda taahhütlerini yerine getiriyor. 3 milyar avroluk kaynağın büyük bir bölümü için proje sözleşmeleri yapıldı. Bu projelerin tümü henüz hazır değil. Bu nedenle tüm para akışı yapılmış değil ancak kaynaklar bu projelere ayrılmış durumda. AB taahhüdünün arkasında duruyor. 3 milyar avro kullanıldıktan sonra bir kez daha 3 milyar avroluk kaynak sağlanacak.” şeklinde konuştu.



AB-Türkiye mutabakatının unsurlarından olan vize muafiyeti konusunda da henüz tüm kriterlerin yerine getirilmediğini savunan Merkel, özellikle Terörle Mücadele Yasası’na ilişkin hususlarda görüş ayrılıkları bulunduğunu kaydetti.



Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye ile son dönemde ilişkilerde yaşanan gerginlikler hakkında da "Elbette Türkiye ile daha iyi ilişkilere sahip olmak isterdim ancak gerçeklere bakmalıyız." ifadelerini kullandı.



Teröre destek şüphesiyle Türkiye'de haklarında soruşturma açılan ve halen tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının serbest bırakılması çağrısında bulunan Merkel, ilişkilerde yeniden normalleşme sağlanmasının buna bağlı olduğunu ifade etti.



Hükümetin, Türkiye politikasında değişikliğe gitmesinin gerekli olduğunu iddia eden Merkel, bu durumun iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri de olumsuz yönde etkilediğini belirtti.



Merkel, "Bu durumdan üzüntü duyuyorum ancak bunları gerekli görüyorum." dedi.



GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN YENİLENMESİ



AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin hatırlatılması üzerine Merkel, bu konuda Türkiye ile resmi müzakerelerin başlayabilmesi için AB üyesi ülkelerin oybirliğiyle AB Komisyonu'na yetki vermesi gerektiğini hatırlattı.



Merkel, "Tabii AB içinde hazırlık çalışmaları yapılıyor. Ancak Gümrük Birliği'nin genişletilmesi konusunda müzakereler için bir yetki verilmesini, mevcut şartlar altında mümkün görmüyorum.” diye konuştu.



AFD'YE TEPKİ GÖSTERDİ



Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin başbakan adayı Alexander Gauland’ın, Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz'a yönelik ırkçı sözlerini nasıl karşıladığının sorulması üzerine de Merkel, açıklamaları sert ifadelerle kınadı.



Merkel, şunları kaydetti:



"Devlet Bakanı Özoğuz'a karşı söylenen sözler ırkçıdır. Mutlaka kınanmalı. Devlet Bakanı Özoğuz gibi tüm kabine üyeleri de bunun bizzat kendilerine yönelik olduğunu düşünüyor. Bunun yapılış şekli kabul edilemez. Şunu da söylemek gerekir ki bu tür denemeler hep aynı tarzda yapılıyor. Önce kışkırtıyorlar, ardından biraz geri çekiliyorlar."



Gauland, aşırı sağcıların güçlü olduğu Thüringen eyaletinin Eichsfeld şehrinde hafta sonunda düzenlediği mitingde, Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz’a hakaretlerde bulunmuştu.



Özoğuz’un geçmişte verdiği bir röportajda, Almanya kültürünü liberal bir şekilde yorumlanmasına tepki gösteren Gauland, "Bunu da bir Alman Türkü söylüyor. Onu Eichsfeld'e davet edin ve spesifik Alman kültürünün ne olduğunu ona anlatın. O zaman bir daha hiç buralara gelmez ve biz de tanrının yardımıyla kendisinden Anadolu'da kurtulmuş oluruz.” demişti.



Gauland’ın bu ifadeleri sarf ederken, genelde çöplerden kurtulmak, imha etmek anlamlarında kullanılan, Almanca “entsorgen” sözcüğünü kullanması büyük tepki toplamıştı.



24 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde AfD’nin başbakan adayı olan, aşırı sağcı görüşleriyle tanınan Gauland, önceki hafta yaptığı açıklamada da Almanya’da İslam’a yer olmadığını söylemişti. Son kamuoyu yoklamaları, AfD’nin yüzde 10 civarında oyla ilk kez parlamentoya girebileceğini gösteriyor.



