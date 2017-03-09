AB Konseyi Başkanı Tusk tekrar başkan seçildi

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, ülkesi Polonya'nın itirazına rağmen ikinci dönem için tekrar başkan seçildi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, ülkesi Polonya'nın itirazına rağmen ikinci dönem için tekrar başkan seçildi.



AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, iki günlük zirve için Brüksel'de toplandı. Liderler, zirvenin başında AB Konseyi Başkanlığı seçimini gerçekleştirdi. Görev süresi 31 Mayıs'ta dolacak olan mevcut başkan Tusk, ülkesi Polonya'nın itirazına rağmen 1'e karşı 27 oyla yeniden seçildi.



2,5 yıl daha aynı görevi sürdürecek olan Tusk, yeniden seçilmesine ilişkin açıklamasında, AB liderlerine "gösterdikleri güven" için teşekkür ederek, "AB için elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.



Daha önceki AB Konseyi Başkanlığı seçimlerde, oy birliğiyle karar verilmesi yönünde görüş birliği vardı.



AB Konseyi Başkanının görevleri arasında, toplantılara başkanlık etmek, toplantılarda raporlar sunmak, AB içinde mutabakat sağlanmasına yardımcı olmak ve AB'nin liderler seviyesinde dış temsilini yapmak yer alıyor.

POLONYA İTİRAZ ETTİ



Seçim öncesi konuşan Polonya Başbakanı Beata Szydlo, onayları olmadan bir Polonyalının AB Konseyi Başkanı seçilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "Tüm fikirlere saygı gösterilmeli. Polonya'nın görüşlerine karşı gelenler Avrupa'yı bölüyor. AB'nin temeli olan prensipleri savunacağız. Bizim mutabakatımız olmadan olmaz." demişti.



Ancak, başta Almanya ve Fransa olmak üzere AB ülkeleri Tusk'a arka çıkarak, Polonya'nın tek başına bir kararı bloke edemeyeceğini belirtmişti.



AB Konseyi Başkanlığı öncesi merkez sağ partisi Vatandaşlar Platformu (PO) üyesi olarak, 2007-2014 yıllarında Polonya Başbakanı olarak görev yapmıştı. 25 Ekim 2015'te yapılan seçimlerinde, iktidara gelen muhafazakar Adalet ve Hukuk Partisi (PiS), "ülkenin iç işlerine karışmakla" suçladıkları Tusk'a tavır almıştı.