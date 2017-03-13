Tusk ifade için Polonya'ya çağrıldı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, eski Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski'nin yaşamını yitirdiği uçak kazasıyla ilgili ifade vermesi için Polonya'ya çağrıldı.

Varşova Savcıları Sözcüsü Michal Dziekanski, 2010 yılında Kaczynski ile 95 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada, AB Konseyi Başkanı ve Polonya'nın eski Başbakanı Tusk'ı, tanık sıfatıyla ifade vermek üzere ülkeye davet ettiklerini açıkladı.



Tusk'ın ifade için Polonya'ya gidip gitmeyeceğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.



Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) lideri ve eski Devlet Başkanı Kaczynski'nin ikiz kardeşi Jaroslaw Kaczynski, kazanın meydana geldiği tarihte Tusk'ın hükümetin başında olduğunu, bu nedenle birçok soruşturmada adının geçtiğini söyledi. Geçen hafta Brüksel'de yapılan AB Konsey Başkanı seçimlerinde Polonya'nın Tusk'ın seçilmesine karşı çıktığına değinen Kaczynski, bu tepkinin "şahsi bir tarafı" olduğunu da kabul etti. Kaczynski, kardeşinin ölümünden dönemin Başbakanı Tusk ve hükümetini sorumlu tutmuş ve güvenliğin kasıtlı olarak ihmal edildiğini ileri sürmüştü.



Polonya Savunma Bakanı Antoni Macierewicz, geçen yıl şubat ayında, 2010 yılındaki uçak kazasıyla ilgili soruşturmanın yeniden başlatılacağını açıklamıştı.



Eski Polonya Devlet Başkanı Kaczynski'yi taşıyan Tupolev 154 tipi uçak, 10 Nisan 2010'da Rusya'nın Smolensk Havaalanı'na inerken ormanlık alana düşmüş, kazada 95 kişi yaşamını yitirmişti. Polonyalı yetkililer, kazaya yoğun sisin yanı sıra Polonyalı pilotlar ile Rus hava trafik kontrolörlerinin hatasının neden olduğunu açıklamıştı. Rusya'nın uçağın enkazını iade etmemesi, iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilimin yükselmesine yol açmıştı.